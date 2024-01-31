Овны, Львы и Козероги. Гороскоп событий на февраль 2024 для всех знаков

Независимо от вашего знака Зодиака, февраль для вас станет месяцем проявление чувств. Ведь в этом месяце страстный Марс встречается с нежной Венерой.

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Прочтите прогнозы гороскопа вашего знака Зодиака на февраль 2024 года, чтобы узнать, что ждет вас в следующем месяце. О том, что нас ждет, рассказала Софи Сент-Томас, писательница-астролог из Нью-Йорка. В своих работах она исследует астрологию и современное викканство. А ее работы можно увидеть в GQ , Playboy, Refinery29, Glamour и Cosmopolitan. Новым прогнозом от Софи поделились на сайте Allure.

Независимо от того, какой у вас знак Зодиака, будьте готовы к мудрому сезону Рыб и романтическому расположению планет, которое убедит даже самых закоренелых скептиков отдаться чувствам.

Важные даты в феврале 2024 года:

Воскресенье, 4 февраля: Меркурий входит в Водолей.

Пятница, 9 февраля: Новолуние в Водолее.

Суббота, 10 февраля: Лунный Новый год. Понедельник, 12 февраля: Марс входит в Водолей.

Пятница, 16 февраля: Венера входит в Водолей.

Воскресенье, 18 февраля: Солнце входит в Рыбы.

Четверг, 22 февраля: Меркурий входит в Рыбы.

Суббота, 24 февраля: Полнолуние в Деве.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Этот месяц усиливает ваши экстрасенсорные способности и побуждает вас отмечать День святого Валентина нетрадиционно. Даже если у вас есть партнер, очень важно отмечать наличие в своей жизни дружбу и платоническую любовь. Хотя инвестирование в выбранную вами семью само по себе является стоящей целью, проведение времени с друзьями также может привести к богатым результатам, которые волшебным образом проявятся в оставшуюся часть 2024 года. Лунный Новый год, также китайский Новый год, отмечает, что 2024 год — это Год Дракона. И он напоминает вам, что нужно быть смелым, но острожным и не "сжигать мосты". Ваша обостренная интуиция вступает в силу, когда Солнце входит в мечтательные Рыбы. Это выгодное время для практики Таро, ведения дневника снов или чего-то, что поможет отточить вам свою духовную практику. Ответы и ясность в отношении темы, которая не дает вам покоя, возникают тогда, когда они вам нужны больше всего. Не забывайте доверять себе.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Февраль удачен для вашей карьеры или творческого хобби, и к концу месяца вы привлечете больше внимания к своей тяжелой работе. Но наибольшего успеха вы добьетесь, если обратитесь к другим за поддержкой. Иногда вам нужен небольшой толчок, чтобы самоутвердиться. Лунный Новый год, а также китайский Новый год, открывающий год Дракона, напоминает вам, что вы смелее, чем думаете. Ваша февральская тема — воплощение мечты в реальность, и вы можете быть настолько одержимы стремительным движением вперед, что забудете о Дне святого Валентина. Если вы находитесь в отношениях, просто обязательно обсудите приоритеты, чтобы никто случайно не почувствовал себя забытым. Когда начинается сезон Рыб, после такой тяжелой работы и профессиональной сосредоточенности, следующие несколько недель будут посвящены отдыху с друзьями. Ты заслуживаешь отдыха, Телец. Это полезно для здоровья и в долгосрочной перспективе сделает вас более продуктивным.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Февраль станет преобразующим месяцем эволюции, наполненным духовными откровениями и профессиональными достижениями для Близнецов. Есть только одна загвоздка: вы должны быть готовы учиться у других. Вы высокоинтеллектуальный знак, но вы можете расширить свои знания еще больше, если сможете признать, что не знаете всего. Звезды не всегда могут компенсировать недостатки нашей экономики, но, с космической точки зрения, февраль открывает возможности для изобилия. Но к тому времени, когда небо темнеет с загадочным новолунием в ориентированном на сообщество Водолее, вы будете слишком заняты, чтобы увязнуть в стрессе. Вместо этого постарайтесь принять уроки этого месяца такими, какие они есть: возможностью для роста.

Рак (21 июня – 22 июля)

Вас ждет жаркий месяц. Это также месяц личной трансформации и волшебства. Вы готовы произнести заклинания? Новолуние в эксцентричном Водолее побуждает вас участвовать в ритуалах, будь то сексуальная магия или роскошная ванна со свечами. Когда планета-истребитель Марс переходит в Водолей, ваша задача, которую можно поощрять посредством такой духовной заботы о себе, состоит в том, чтобы найти баланс спокойствия, отстаивая свои потребности. От изменений на работе до философских чувств — ваше личное развитие продолжается, когда начинается поэтический сезон Рыб. В следующие несколько недель вы будете обрабатывать изменения. А февраль заканчивается на высокой ноте полнолунием в Деве, которое приносит результаты от поставленных задач.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды хотят подарить тебе невероятно романтичный День святого Валентина, Лев. То есть при одном условии: помните, что отдавать так же приятно, как и получать. Вами управляет солнце, поэтому иногда кажется, что мир вращается вокруг вас. Имейте в виду, что в этом месяце вы можете почувствовать некоторую ревность. В этом месяце вам придется использовать свою экстравертную сторону, чтобы протянуть руку помощи. Если вы сможете это сделать, февраль принесет вам сильные чувства и страсть. Когда Солнце входит в Рыбы, вы чувствуете себя сверхтворческим. И хотя это особенно социальный месяц (пока вы не сидите дома и не дуетесь), полнолуние в Деве в конце февраля побудит вас оставаться дома и прекрасно выспаться.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро, связанная с вашим знаком, — Отшельник. Чаще всего гороскопы говорят о способах бросить вызов стереотипу интроверта. Однако февраль исполняет ваши самые сокровенные желания и настаивает на том, чтобы отдых был приоритетом. Но, несмотря на то, что в этом месяце упор делается на заботу о себе, не пренебрегайте своими отношениями. Девы, как правило, перфекционисты, но вы можете поработать над тем, чтобы сообщить о своих потребностях и границах. Звезды говорят, что это отличные несколько недель, чтобы продвинуться на работе благодаря действиям борца Марса. Плюс происходит углубление самых важных отношений в вашей жизни (вы понимаете, о ком мы говорим). Наконец, месяц заканчивается полнолунием в вашем знаке, которое приносит кульминацию, будь то сильные страсти, или успехи в работе.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Конечно, не все Весы помешаны на Дне святого Валентина. Но вам, как знаку отношений, которым управляет любовница Венера, трудно не поддаться безудержным посланиям Купидона. Однако, хотя звезды действительно указывают на хорошее время в этом году, ваше самое романтическое время месяца может выпасть на выходные после этого праздника. Февраль также просит вас помнить, что Венера управляет не только любовью, но и красотой. Это прекрасное время, чтобы инвестировать в уход за кожей или новый симпатичный пирсинг, все, что заставит вас чувствовать себя прекраснее. Венера благословляет всех Весов любовью, будь то друзья или семья, а не романтический партнер. Кроме того, сезон Рыб требует больше баловать себя, так что наслаждайтесь, дорогие Весы.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В феврале кто-то из вашего круга общения появится таким образом, что напомнит вам, что он член семьи. Ваша задача — снизить бдительность и помнить о разнице между сохранением здоровых границ и изоляцией людей. Вам нужно время, чтобы побыть в одиночестве, но иногда вы можете зайти слишком далеко, закрываясь от мира. В этом месяце чаще выходите на улицу. Новолуние знаменует начало циклов, основанных на случайных встречах, происходящих примерно в это время. Итак, хотя развлечение с друзьями само по себе является стоящей целью, февраль также открывает профессиональные и романтические возможности самым невероятным образом. Когда начинается сезон Рыб, секс и чувственность выходят на первый план, подчеркивая важность заботы о себе. Кроме того, сияющая полная луна в конце месяца преподносит восхитительные сюрпризы и радость. Это месяц, который заставит вас сказать "да" социальным планам, даже если вам хочется спрятаться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Вы гордитесь своей амбициозной и независимой натурой. Однако ваше космическое задание в этом месяце — позволить себе принимать помощь от других. Под управлением счастливой планеты Юпитер вы отлично умеете привлекать изобилие, но только если сами об этом попросите. Эти принципы справедливы как для профессиональных возможностей, так и для личных отношений. Февраль приносит День святого Валентина; расскажите о планах, и вы с большей вероятностью проведете день так, как хотите. В этом месяце также отмечается Лунный и Китайский Новый год, приносящий Год Дракона. Как могущественный огненный знак, вы наслаждаетесь этой смелой и страстной энергией. Просто помните, что просьба о помощи требует определенного мужества.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Занятый Меркурий переходит в Водолей, что делает месяц насыщенным. К счастью, Козерог, ты счастливее, когда активен. Но не будьте слишком заняты, чтобы найти время для друзей. Кому-то вы нужны, и вы хотите давать ради того, чтобы давать, но также и для того, чтобы они были рядом, когда придет день, когда они вам понадобятся. Новолуние начинает новый профессиональный цикл, будь то принятие большего баланса между работой и личной жизнью или достижение успехов в творческой деятельности. А когда и жестокий Марс, и милая Венера перейдут во второй Дом прямо в День святого Валентина, вас ждет не только эпический роман, но и возможность заработать немного денег. Как того требует полнолуние в конце месяца, не забудьте запланировать время для отдыха.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Ваш сезон заканчивается в этом месяце, и вы должны передать эстафету Рыбам, но не бойтесь. Февраль приносит радостное время. Однако, чтобы получить такие космические дары, важно поставить себя на первое место. У вас репутация человека, который заботится обо всех вокруг, игнорируя при этом свои потребности. Божественный Меркурий хочет, чтобы вы знали: если вы не уверены, что делать в той или иной ситуации, можно пока ничего не делать. Не всегда есть потребность в решительных действиях. Независимо от того, любите вы или ненавидите День святого Валентина, звезды пошлют вам любовь примерно в середине месяца. Можете ли вы снизить эмоциональные стены, чтобы впустить ее? И когда солнце выйдет из вашего знака и начнется сезон Рыб, возможно, это уже не ваш сезон, но, хотя мы не можем контролировать экономику, с космической точки зрения это выгодное время, чтобы заработать немного денег.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Счастливого солнечного возвращения, Рыбы. Ваш сезон начинается в этом месяце. Новолуние в начале февраля проясняет ситуацию, о которой вы размышляли. Звезды поручают вам действовать в соответствии с этими осознаниями, когда несколько недель спустя небо озарится полной луной. Когда планета-воин Марс переходит в Водолей, одно из ваших звездных заданий, которое продолжается в течение месяца, — самоутвердиться и попрактиковаться в том, чтобы говорить "нет". Это до начала сезона Рыб. Затем, уважая свои границы, крайне важно прославлять себя, что бы это для вас ни значило. Но попробуйте сказать "да" какой-нибудь вечеринке. Прекрасная Венера благословляет вас романтикой еще до того, как солнце войдет в ваш знак. И когда это произойдет, каждый захочет быть таким же мудрым, как вы. Обещайте отпраздновать себя. Вы заслуживаете быть счастливым и получать то, что хотите.

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