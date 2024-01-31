Овни, Леви та Козероги. Гороскоп подій на лютий 2024 року для всіх знаків

Незалежно від вашого знака Зодіаку, лютий для вас стане місяцем прояву почуттів. Адже цього місяця пристрасний Марс зустрічається з ніжною Венерою.

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Прочитайте прогнози гороскопу вашого знака Зодіаку на лютий 2024 року, щоб дізнатися, що чекає на вас наступного місяця. Про те, що на нас чекає, розповіла Софі Сент-Томас, письменниця-астролог із Нью-Йорка. У своїх роботах вона досліджує астрологію і сучасне вікканство. А її роботи можна побачити в GQ, Playboy, Refinery29, Glamour і Cosmopolitan. Новим прогнозом від Софі поділилися на сайті Allure.

Незалежно від того, який у вас знак Зодіаку, будьте готові до мудрого сезону Риб і романтичного розташування планет, що переконає навіть найзапекліших скептиків віддатися почуттям.

Важливі дати в лютому 2024 року:

Неділя, 4 лютого: Меркурій входить у Водолій.

П'ятниця, 9 лютого: Молодик у Водолії.

Субота, 10 лютого: Місячний Новий рік. Понеділок, 12 лютого: Марс входить у Водолій.

П'ятниця, 16 лютого: Венера входить у Водолій.

Неділя, 18 лютого: Сонце входить у Риби.

Четвер, 22 лютого: Меркурій входить у Риби.

Субота, 24 лютого: Повний місяць у Діві.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Цей місяць посилює ваші екстрасенсорні здібності та спонукає вас відзначати День святого Валентина нетрадиційно. Навіть якщо ви маєте партнера, дуже важливо відзначати наявність у своєму житті дружби та платонічного кохання. Хоча інвестування в обрану вами сім'ю саме по собі є вартісною метою, проведення часу з друзями також може призвести до багатих результатів, які чарівним чином проявлять себе в частину 2024 року, що залишилася. Місячний Новий рік, також китайський Новий рік, зазначає, що 2024 рік — це Рік Дракона. І він нагадує вам, що потрібно бути сміливим, але обережним і не "спалювати мости". Ваша загострена інтуїція набуває чинності, коли Сонце входить у мрійливі Риби. Це вигідний час для практики Таро, ведення щоденника снів або чогось, що допоможе відточити вам свою духовну практику. Відповіді та ясність щодо теми, яка не дає вам спокою, виникають тоді, коли вони вам потрібні найбільше. Не забувайте довіряти собі.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Лютий вдалий для вашої кар'єри або творчого хобі, і до кінця місяця ви привернете більше уваги до своєї важкої роботи. Але найбільшого успіху ви досягнете, якщо звернетеся до інших по підтримку. Іноді вам потрібен невеликий поштовх, щоб самоствердитися. Місячний Новий рік, а також китайський Новий рік, що відкриває рік Дракона, нагадує вам, що ви сміливіші, ніж думаєте. Ваша лютнева тема — втілення мрії в реальність, і ви можете бути настільки одержимі стрімким рухом уперед, що забудете про День святого Валентина. Якщо ви перебуваєте у стосунках, просто обов'язково обговоріть пріоритети, щоб ніхто випадково не відчув себе забутим. Коли починається сезон Риб, після такої важкої роботи і професійної зосередженості, наступні кілька тижнів будуть присвячені відпочинку з друзями. Ти заслуговуєш на відпочинок, Телець. Це корисно для здоров'я і в довгостроковій перспективі зробить вас більш продуктивним.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Лютий стане перетворювальним місяцем еволюції, наповненим духовними одкровеннями і професійними досягненнями для Близнюків. Є тільки одна заковика: ви маєте бути готові вчитися в інших. Ви високоінтелектуальний знак, але ви можете розширити свої знання ще більше, якщо зможете визнати, що не знаєте всього. Зірки не завжди можуть компенсувати недоліки нашої економіки, але, з космічного погляду, лютий відкриває можливості для достатку. Але на той час, коли небо темніє із загадковим молодиком в орієнтованому на співтовариство Водолії, ви будете занадто зайняті, щоб загрузнути в стресі. Замість цього постарайтеся прийняти уроки цього місяця такими, якими вони є: можливістю для зростання.

Рак (21 червня — 22 липня)

На вас чекає спекотний місяць. Це також місяць особистої трансформації та чарівництва. Ви готові вимовити заклинання? Молодик в ексцентричному Водолії спонукає вас брати участь у ритуалах, чи то сексуальна магія, чи то розкішна ванна зі свічками. Коли планета-винищувач Марс переходить у Водолій, ваше завдання, яке можна заохочувати за допомогою такої духовної турботи про себе, полягає в тому, щоб знайти баланс спокою, відстоюючи свої потреби. Від змін на роботі до філософських почуттів — ваш особистий розвиток триває, коли починається поетичний сезон Риб. У наступні кілька тижнів ви будете обробляти зміни. А лютий закінчується на високій ноті повним місяцем у Діві, який приносить результати від поставлених завдань.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Зірки хочуть подарувати тобі неймовірно романтичний День святого Валентина, Лев. Тобто за однієї умови: пам'ятайте, що віддавати так само приємно, як і отримувати. Вами керує сонце, тому іноді здається, що світ обертається навколо вас. Майте на увазі, що цього місяця ви можете відчути певні ревнощі. Цього місяця вам доведеться використовувати свій екстравертний бік, щоб простягнути руку допомоги. Якщо ви зможете це зробити, лютий принесе вам сильні почуття і пристрасть. Коли Сонце входить у Риби, ви почуваєтеся надтворчим. І хоча це особливо соціальний місяць (поки ви не сидите вдома і не дуєтеся), повний місяць у Діві наприкінці лютого спонукає вас залишатися вдома і чудово виспатися.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Карта Таро, пов'язана з вашим знаком, — Відлюдник. Найчастіше гороскопи говорять про способи кинути виклик стереотипу інтроверта. Однак лютий виконує ваші найпотаємніші бажання і наполягає на тому, щоб відпочинок був пріоритетом. Але, незважаючи на те, що в цьому місяці наголос робиться на турботу про себе, не нехтуйте своїми стосунками. Діви, як правило, перфекціоністи, але ви можете попрацювати над тим, щоб повідомити про свої потреби і межі. Зірки кажуть, що це чудові кілька тижнів, щоб просунутися на роботі завдяки діям борця Марса. Плюс відбувається поглиблення найважливіших стосунків у вашому житті (ви розумієте, про кого ми говоримо). Нарешті, місяць закінчується повним місяцем у вашому знаку, який приносить кульмінацію, чи то сильні пристрасті, чи то успіхи в роботі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Звісно, не всі Терези схиблені на Дні святого Валентина. Але вам, як знаку стосунків, яким керує коханка Венера, важко не піддатися нестримним посланням Купідона. Однак, хоча зірки дійсно вказують на гарний час цього року, ваш найромантичніший час місяця може випасти на вихідні після цього свята. Лютий також просить вас пам'ятати, що Венера керує не тільки коханням, а й красою. Це чудовий час, щоб інвестувати в догляд за шкірою або новий симпатичний пірсинг, все, що змусить вас почуватися прекрасніше. Венера благословляє всіх Терезів любов'ю, чи то друзі, чи то сім'я, а не романтичний партнер. Крім того, сезон Риб вимагає більше балувати себе, тож насолоджуйтеся, дорогі Терези.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У лютому хтось із вашого кола спілкування з'явиться таким чином, що нагадає вам, що він член сім'ї. Ваше завдання — знизити пильність і пам'ятати про різницю між збереженням здорових кордонів та ізоляцією людей. Вам потрібен час, щоб побути на самоті, але іноді ви можете зайти занадто далеко, закриваючись від світу. Цього місяця частіше виходьте на вулицю. Молодик знаменує початок циклів, заснованих на випадкових зустрічах, що відбуваються приблизно в цей час. Отже, хоча розвага з друзями сама по собі є вартісною метою, лютий також відкриває професійні та романтичні можливості у найнеймовірніший спосіб. Коли починається сезон Риб, секс і чуттєвість виходять на перший план, підкреслюючи важливість турботи про себе. Крім того, сяючий повний місяць наприкінці місяця підносить чудові сюрпризи і радість. Це місяць, який змусить вас сказати "так" соціальним планам, навіть якщо вам хочеться сховатися.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Ви пишаєтеся своєю амбітною і незалежною натурою. Однак ваше космічне завдання цього місяця — дозволити собі приймати допомогу від інших. Під управлінням щасливої планети Юпітер ви чудово вмієте залучати достаток, але тільки якщо самі про це попросите. Ці принципи справедливі як для професійних можливостей, так і для особистих стосунків. Лютий приносить День святого Валентина; розкажіть про плани, і ви з більшою ймовірністю проведете день так, як хочете. Цього місяця також відзначається Місячний і Китайський Новий рік, що приносить Рік Дракона. Як могутній вогненний знак, ви насолоджуєтеся цією сміливою і пристрасною енергією. Просто пам'ятайте, що прохання про допомогу вимагає певної мужності.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Зайнятий Меркурій переходить у Водолій, що робить місяць насиченим. На щастя, Козеріг, ти щасливіший, коли активний. Але не будьте занадто зайняті, щоб знайти час для друзів. Комусь ви потрібні, і ви хочете давати заради того, щоб давати, але також і для того, щоб вони були поруч, коли прийде день, коли вони вам знадобляться. Молодик починає новий професійний цикл, чи то прийняття більшого балансу між роботою та особистим життям, чи то досягнення успіхів у творчій діяльності. А коли і жорстокий Марс, і мила Венера перейдуть до другого Дому просто в День святого Валентина, на вас чекає не тільки епічний роман, а й можливість заробити трохи грошей. Як того вимагає повний місяць наприкінці місяця, не забудьте запланувати час для відпочинку.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваш сезон закінчується цього місяця, і ви маєте передати естафету Рибам, але не бійтеся. Лютий приносить радісний час. Однак, щоб отримати такі космічні дари, важливо поставити себе на перше місце. У вас репутація людини, яка піклується про всіх навколо, ігноруючи при цьому свої потреби. Божественний Меркурій хоче, щоб ви знали: якщо ви не впевнені, що робити в тій чи іншій ситуації, можна поки що нічого не робити. Не завжди є потреба в рішучих діях. Незалежно від того, любите ви чи ненавидите День святого Валентина, зірки пошлють вам любов приблизно в середині місяця. Чи можете ви знизити емоційні стіни, щоб впустити її? І коли сонце вийде з вашого знака і почнеться сезон Риб, можливо, це вже не ваш сезон, але, хоча ми не можемо контролювати економіку, з космічної точки зору це вигідний час, щоб заробити трохи грошей.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Щасливого сонячного повернення, Риби. Ваш сезон починається цього місяця. Молодик на початку лютого прояснює ситуацію, про яку ви розмірковували. Зірки доручають вам діяти відповідно до цих усвідомлень, коли через кілька тижнів небо осяє повний місяць. Коли планета-воїн Марс переходить у Водолій, одне з ваших зоряних завдань, яке триває протягом місяця, — самоствердитися і попрактикуватися в тому, щоб говорити "ні". Це до початку сезону Риб. Потім, поважаючи свої кордони, вкрай важливо прославляти себе, хоч би що це для вас означало. Але спробуйте сказати "так" якій-небудь вечірці. Прекрасна Венера благословляє вас романтикою ще до того, як сонце увійде у ваш знак. І коли це станеться, кожен захоче бути таким же мудрим, як ви. Обіцяйте відсвяткувати себе. Ви заслуговуєте бути щасливим і отримувати те, що хочете.

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