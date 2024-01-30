Плутон переходить у знак Водолія вперше за 226 років: що чекати від цього періоду

Минулого разу ця планета була у Водолії аж у грудні 1778 року. Перехід відчує на собі практично кожна людина на планеті.

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У 2024 році Плутон зайде у знак Водолія на наступні 20 років. Це принесе зміни в житті практично для кожної людини на нашій планеті. Про це та інші "небесні тренди" року розповідає астрологиня Тетяна Гуня.

Карликова планета Плутон остаточно переходить у знак Водолія 20 листопада 2024 року і пробуде там до 2044 року. Втім, наразі він має ретроградні фази, тому з 21 січня до 1 вересня 2024 вже зайшов у знак Водолія. Згодом Плутон знову на трішки повернеться до Козерога, а з листопада остаточно (на 20 років) зупиниться у Водолії.

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Минулого разу ця планета була у Водолії аж у грудні 1778 року, а відкритий Плутон у 1930 році.

Коли Плутон заходитиме у знак Водолія, він змінюватиме стан справ у багатьох сферах людського життя. Його символ — птах Фенікс (для того, щоб переродитися, треба стати попелом, обнулитися та попрощатися з минулим, як би болісно та складно це не було).

Ключові сфери, на які вплине Плутон у Водолії

Штучний інтелект.

Інтернет, ІТ.

Соціальні мережі.

Електронні валюти, криптовалюта.

Наука (фізика, хімія).

Астрологія, езотерика.

Авіація.

Електроніка (атомна енергетика, рентген, ядерна промисловість).

Техніка (компʼютери, мобільні телефони, телевізори, мікросхеми).

Обʼєднання людей, організації, спільноти.

Водолій, Лев, Тілець або Скорпіон особливо відчують на собі перехід Плутона. Їм варто підготуватися до трансформацій та втрат, втім, астрологиня радить з цікавістю підходити до цього періоду та очікувати кращих поворотів життя. Щось піде — а щось прийде.

Зокрема, продовжує свій рух Північний Вузол (це про наші завдання, точки росту). Він рухається по Овну з липня 2023 до кінця 2024 року. Це означає, що будуть сутички та бойові дії (загалом на планеті).

Також буде Юпітер + Уран у Тельці 21 квітня 2024 року. Таке поєднання буває раз на 14 років. Юпітер — це планета, яка все масштабує, змушує людей прокидатися, це все нове. Цей тренд дає початок переходу фінансовій системі в електронний вигляд. Ймовірно, ми ще більше будемо використовувати електронні гроші.

Можуть зʼявлятися нові закони, які будуть більше контролювати обіг грошей у мережі.

Зокрема, може виникнути нова соцмережа, як, наприклад, Instagram у 2010 році (14 років тому, коли було таке ж поєднання планет). Тому важливо слідкувати за трендами та вчасно встигнути осягнути їх, отримавши користь та не впустивши можливостей.

Астрологиня Тетяна Гуня

Юпітер у Близнюках

26 травня 2024 року Юпітер заходить у Близнюки на рік. Це в першу чергу означає удачу для Близнюків, Терезів та Водоліїв. Може зʼявитися нова інформація, яку раніше приховували, нові соціальні мережі. Ймовірно, будуть спостерігатися інформаційні вкиди, спотворення інформації, маніпулювання релігією. У цей період важливо критично мислити та фільтрувати інформацію.

Зокрема, за 2024 рік ми переживемо чотири затемнення (навесні два та восени два). Дуже сильне затемнення буде 2 жовтня 2024 у знаці Терезів. Воно буде з чорним Місяцем (Ліліт). Це стосунки з людьми, дипломатія, домовленості, які розриваються, обмани. На цей період якраз припаде і багато виборів у різних країнах.

З 29 червня 2024 на 9 місяців буде Ліліт у Терезах. Це наші темні сторони, партнерства, які будуть розриватися.

Зокрема, буде і Ретроградний Марс з 6 грудня 2024 по 24 лютого 2025 року. У цей період можуть відроджуватися старі конфлікти. Краще не планувати масштабних справ, а зробити їх раніше.

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