Плутон переходить у знак Водолія вперше за 226 років: що чекати від цього періоду
Минулого разу ця планета була у Водолії аж у грудні 1778 року. Перехід відчує на собі практично кожна людина на планеті.
У 2024 році Плутон зайде у знак Водолія на наступні 20 років. Це принесе зміни в житті практично для кожної людини на нашій планеті. Про це та інші "небесні тренди" року розповідає астрологиня Тетяна Гуня.
Карликова планета Плутон остаточно переходить у знак Водолія 20 листопада 2024 року і пробуде там до 2044 року. Втім, наразі він має ретроградні фази, тому з 21 січня до 1 вересня 2024 вже зайшов у знак Водолія. Згодом Плутон знову на трішки повернеться до Козерога, а з листопада остаточно (на 20 років) зупиниться у Водолії.Важливо
Минулого разу ця планета була у Водолії аж у грудні 1778 року, а відкритий Плутон у 1930 році.
Коли Плутон заходитиме у знак Водолія, він змінюватиме стан справ у багатьох сферах людського життя. Його символ — птах Фенікс (для того, щоб переродитися, треба стати попелом, обнулитися та попрощатися з минулим, як би болісно та складно це не було).
Ключові сфери, на які вплине Плутон у Водолії
- Штучний інтелект.
- Інтернет, ІТ.
- Соціальні мережі.
- Електронні валюти, криптовалюта.
- Наука (фізика, хімія).
- Астрологія, езотерика.
- Авіація.
- Електроніка (атомна енергетика, рентген, ядерна промисловість).
- Техніка (компʼютери, мобільні телефони, телевізори, мікросхеми).
- Обʼєднання людей, організації, спільноти.
Водолій, Лев, Тілець або Скорпіон особливо відчують на собі перехід Плутона. Їм варто підготуватися до трансформацій та втрат, втім, астрологиня радить з цікавістю підходити до цього періоду та очікувати кращих поворотів життя. Щось піде — а щось прийде.
Зокрема, продовжує свій рух Північний Вузол (це про наші завдання, точки росту). Він рухається по Овну з липня 2023 до кінця 2024 року. Це означає, що будуть сутички та бойові дії (загалом на планеті).
Також буде Юпітер + Уран у Тельці 21 квітня 2024 року. Таке поєднання буває раз на 14 років. Юпітер — це планета, яка все масштабує, змушує людей прокидатися, це все нове. Цей тренд дає початок переходу фінансовій системі в електронний вигляд. Ймовірно, ми ще більше будемо використовувати електронні гроші.
Можуть зʼявлятися нові закони, які будуть більше контролювати обіг грошей у мережі.
Зокрема, може виникнути нова соцмережа, як, наприклад, Instagram у 2010 році (14 років тому, коли було таке ж поєднання планет). Тому важливо слідкувати за трендами та вчасно встигнути осягнути їх, отримавши користь та не впустивши можливостей.
Юпітер у Близнюках
26 травня 2024 року Юпітер заходить у Близнюки на рік. Це в першу чергу означає удачу для Близнюків, Терезів та Водоліїв. Може зʼявитися нова інформація, яку раніше приховували, нові соціальні мережі. Ймовірно, будуть спостерігатися інформаційні вкиди, спотворення інформації, маніпулювання релігією. У цей період важливо критично мислити та фільтрувати інформацію.
Зокрема, за 2024 рік ми переживемо чотири затемнення (навесні два та восени два). Дуже сильне затемнення буде 2 жовтня 2024 у знаці Терезів. Воно буде з чорним Місяцем (Ліліт). Це стосунки з людьми, дипломатія, домовленості, які розриваються, обмани. На цей період якраз припаде і багато виборів у різних країнах.
З 29 червня 2024 на 9 місяців буде Ліліт у Терезах. Це наші темні сторони, партнерства, які будуть розриватися.
Зокрема, буде і Ретроградний Марс з 6 грудня 2024 по 24 лютого 2025 року. У цей період можуть відроджуватися старі конфлікти. Краще не планувати масштабних справ, а зробити їх раніше.
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