Стрільцям — багатство, Дівам — підвищення. Таро-прогноз 2024 на гроші для всіх знаків Зодіаку
2024 рік, що настав, обіцяє бути непростим і місцями навіть важким. У будь-якому разі саме так пророкують астрологи, покликаючись на кармічність періоду під числом "8". Але чи для всіх цей рік буде складним? І невже нікому не пощастить у 2024-му, що настав? Адже для багатьох карма може обернутися позитивними подіями та повернути вам хороші події за циклом. Давайте розберемося, яким знакам Зодіаку щаститиме у фінансовій сфері, а кому варто напружитися.
Овен
На Овнів очікують масштабні зміни на початку 2024 року, можливо, переїзд або часті відрядження. Натомість із середини року можливі великі доходи, масштабні транші та серйозні прориви вперед у сфері фінансів. Щоправда, вам варто остерігатися нечесних дій із боку оточення. Можуть почастішати крадіжки в магазинах або спроби пограбування житла.
Телець
Тельці можуть відчути сильну залежність від обставин на початку 2024 року. Для представників знака цей рік стане періодом нових починань у різних сферах життя. Вам доведеться лавірувати й балансувати в різних ситуаціях. Бути насторожі й точно не розслаблятися.
Близнюки
Для Близнюків — також не найкращий період: можливі розчарування від інвестицій, необхідність відстоювати нажите і взагалі своє місце під сонцем. У другій половині року вірогідний новий бізнес-союз, але і в ньому вам доведеться остерігатися хитрощів із боку оточення та керівництва.
Рак
Раки, вам пощастило! Багато подій і процесів, які не давали вам спокою раніше, нарешті вирішаться! Деяка економія коштів на початку 2024 року стане не актуальною вже в третій місяць року, на вас очікують хороші доходи й нові проєкти, які стануть для вас чимось на кшталт прориву в нові горизонти з хорошим результатом. Повернуться люди з минулого та, ймовірно, захочуть віддати вам борги, які ви вже не чекали отримати назад.
Лев
Для Львів 2024 рік стане дуже важливим і результативним. Ви здобудете силу та вплив, до яких прагнули. Сім'я й оточення вас підтримуватимуть і виступатимуть із вами єдиним фронтом. Усі зміни року будуть для вас переважно на краще та на важливе. Головне — пам'ятати, що гроші та щастя люблять тишу, побережіть блиск для інших випадків і життєвих періодів.
Діва
Перша половина 2024 року для Дів стане непростою. Інвестиції призведуть до втрат, очікування обернуться розчаруваннями. Але друга половина періоду стане для вас кардинально іншою! Повне обнулення та набуття нового шляху у сфері фінансів. Ви візьметеся за нові проєкти, які принесуть хороші доходи й радість життя.
Терези
Для Терезів теж настають "ситні" часи. Зміни в справах на краще для багатьох і стануть тією самою кармою за минулі справи. Ви відчуєте себе господарем становища, хоча звідкись вам доведеться все-таки піти. Однак там, куди ви вирішите переміститися, буде тільки краще! На вас чекають доходи, добрі ділові стосунки та позитивні емоції.
Скорпіон
Скорпіони, це не найкращий рік для вкладень і великих покупок. Краще увійдіть у стан прийняття. 2024 рік для вас — період терпіння й духовного зростання. На жаль чи на щастя, такий період не оминути: він вам потрібен. Поки що необхідний режим економії та самоконтролю. Усе буде не таким, яким вам здаватиметься. Багато ілюзій розіб'ються об дійсність, і вам буде нелегко. Іншими словами, вам краще залягти на дно.
Стрілець
Стрільці, нехай вас не зупиняють тимчасові труднощі, вони все одно приведуть до перемоги та виконання задуманого! Перемоги, веселощі, радість — ваші супутники у 2024 році. Вас закликають до деякого терпіння й очікування. Нові союзи принесуть хороші результати, особливо в роботі за наймом. Утім, особисті проєкти теж будуть для вас успішними. Ловіть момент!
Козеріг
На Козерогів очікує заступництво та нові битви за бажане. Плани виконуватимуться плюс-мінус наполовину. Є ймовірність, що вам доведеться дивитися на ситуації під новим кутом або з нової позиції. Словом, ваш світогляд цього року перевернеться на 180 градусів, і це добре! Ви багато чого втратите, але й багато чого здобудете завдяки 2024 року: не зліться на нього.
Водолій
Фінансова сфера для більшості Водоліїв буде успішною у 2024 році. Багато планів знайдуть втілення, структуруються, ви знайдете зону комфорту, із якої не потрібно буде виходити, а наприкінці періоду почуватиметеся переможцем через докладені зусилля. У другій половині 2024 року можливе отримання великої суми або підписання вигідного контракту.
Риби
Рибам принесуть успіх поїздки по світу й численні відрядження. Рік для вас буде важливим і кармічним у хорошому сенсі цього слова. Вам вдасться впорядкувати багато фінансових процесів і навіть обійняти керівну посаду за умови, що ви її потребуєте.