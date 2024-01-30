Плутон переходит в знак Водолея впервые за 226 лет: что ждать от этого периода
В прошлый раз эта планета была в Водолее аж в декабре 1778 года. Переход ощутит на себе практически каждый человек на планете.
В 2024 году Плутон зайдет в знак Водолея на следующие 20 лет. Это принесет изменения в жизни практически каждого человека на нашей планете. Об этом и других "небесных трендах" года рассказывает астролог Татьяна Гуня.
Карликовая планета Плутон окончательно переходит в знак Водолея 20 ноября 2024 года и пробудет там до 2044 года. Впрочем, сейчас он имеет ретроградные фазы, поэтому с 21 января по 1 сентября 2024 года уже зашел в знак Водолея. Впоследствии Плутон снова на немного вернется к Козерогу, а с ноября окончательно (на 20 лет) остановится в Водолее.Важно
В прошлый раз эта планета была в Водолее аж в декабре 1778 года, а открыт Плутон в 1930 году.
Когда Плутон будет заходить в знак Водолея, он будет менять положение дел во многих сферах человеческой жизни. Его символ — птица Феникс (для того, чтобы переродиться, надо стать пеплом, обнулиться и попрощаться с прошлым, как бы болезненно и сложно это ни было).
Ключевые сферы, на которые повлияет Плутон в Водолее
- Искусственный интеллект.
- Интернет, ІТ.
- Социальные сети.
- Электронные валюты, криптовалюты.
- Наука (физика, химия).
- Астрология, эзотерика.
- Авиация.
- Электроника (атомная энергетика, рентген, ядерная промышленность).
- Техника (компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры, микросхемы).
- Объединения людей, организации, сообщества.
Водолей, Лев, Телец или Скорпион особенно почувствуют на себе переход Плутона. Им стоит подготовиться к трансформациям и потерям, впрочем, астролог советует с интересом подходить к этому периоду и ожидать лучших поворотов жизни. Что-то уйдет — а что-то придет.
В частности, продолжает свое движение Северный Узел (это о наших задачах, точках роста). Он движется по Овну с июля 2023 до конца 2024 года. Это означает, что будут стычки и боевые действия (в целом на планете).
Также будет Юпитер + Уран в Тельце 21 апреля 2024 года. Такое сочетание бывает раз в 14 лет. Юпитер — это планета, которая все масштабирует, заставляет людей просыпаться, это все новое. Этот тренд дает начало переходу финансовой системы в электронный вид. Вероятно, мы еще больше будем использовать электронные деньги.
Могут появляться новые законы, которые будут больше контролировать оборот денег в сети.
В частности, может возникнуть новая соцсеть, как, например, Instagram в 2010 году (14 лет назад, когда было такое же сочетание планет). Поэтому важно следить за трендами и вовремя успеть постичь их, получив пользу и не упустив возможностей.
Юпитер в Близнецах
26 мая 2024 года Юпитер заходит в Близнецы на год. Это в первую очередь означает удачу для Близнецов, Весов и Водолеев. Может появиться новая информация, которую раньше скрывали, новые социальные сети. Вероятно, будут наблюдаться информационные вбросы, искажение информации, манипулирование религией. В этот период важно критически мыслить и фильтровать информацию.
В частности, за 2024 год мы переживем четыре затмения (весной два и осенью два). Очень сильное затмение будет 2 октября 2024 года в знаке Весов. Оно будет с черной Луной (Лилит). Это отношения с людьми, дипломатия, договоренности, которые разрываются, обманы. На этот период как раз придется и много выборов в разных странах.
С 29 июня 2024 на 9 месяцев будет Лилит в Весах. Это наши темные стороны, партнерства, которые будут разрываться.
В частности, будет и Ретроградный Марс с 6 декабря 2024 по 24 февраля 2025 года. В этот период могут возрождаться старые конфликты. Лучше не планировать масштабных дел, а сделать их раньше.
Напомним, кому повезет с финансами в 2024 году.
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