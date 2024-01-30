Плутон переходит в знак Водолея впервые за 226 лет: что ждать от этого периода

В прошлый раз эта планета была в Водолее аж в декабре 1778 года. Переход ощутит на себе практически каждый человек на планете.

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В 2024 году Плутон зайдет в знак Водолея на следующие 20 лет. Это принесет изменения в жизни практически каждого человека на нашей планете. Об этом и других "небесных трендах" года рассказывает астролог Татьяна Гуня.

Карликовая планета Плутон окончательно переходит в знак Водолея 20 ноября 2024 года и пробудет там до 2044 года. Впрочем, сейчас он имеет ретроградные фазы, поэтому с 21 января по 1 сентября 2024 года уже зашел в знак Водолея. Впоследствии Плутон снова на немного вернется к Козерогу, а с ноября окончательно (на 20 лет) остановится в Водолее.

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В прошлый раз эта планета была в Водолее аж в декабре 1778 года, а открыт Плутон в 1930 году.

Когда Плутон будет заходить в знак Водолея, он будет менять положение дел во многих сферах человеческой жизни. Его символ — птица Феникс (для того, чтобы переродиться, надо стать пеплом, обнулиться и попрощаться с прошлым, как бы болезненно и сложно это ни было).

Ключевые сферы, на которые повлияет Плутон в Водолее

Искусственный интеллект.

Интернет, ІТ.

Социальные сети.

Электронные валюты, криптовалюты.

Наука (физика, химия).

Астрология, эзотерика.

Авиация.

Электроника (атомная энергетика, рентген, ядерная промышленность).

Техника (компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры, микросхемы).

Объединения людей, организации, сообщества.

Водолей, Лев, Телец или Скорпион особенно почувствуют на себе переход Плутона. Им стоит подготовиться к трансформациям и потерям, впрочем, астролог советует с интересом подходить к этому периоду и ожидать лучших поворотов жизни. Что-то уйдет — а что-то придет.

В частности, продолжает свое движение Северный Узел (это о наших задачах, точках роста). Он движется по Овну с июля 2023 до конца 2024 года. Это означает, что будут стычки и боевые действия (в целом на планете).

Также будет Юпитер + Уран в Тельце 21 апреля 2024 года. Такое сочетание бывает раз в 14 лет. Юпитер — это планета, которая все масштабирует, заставляет людей просыпаться, это все новое. Этот тренд дает начало переходу финансовой системы в электронный вид. Вероятно, мы еще больше будем использовать электронные деньги.

Могут появляться новые законы, которые будут больше контролировать оборот денег в сети.

В частности, может возникнуть новая соцсеть, как, например, Instagram в 2010 году (14 лет назад, когда было такое же сочетание планет). Поэтому важно следить за трендами и вовремя успеть постичь их, получив пользу и не упустив возможностей.

Астролог Татьяна Гуня

Юпитер в Близнецах

26 мая 2024 года Юпитер заходит в Близнецы на год. Это в первую очередь означает удачу для Близнецов, Весов и Водолеев. Может появиться новая информация, которую раньше скрывали, новые социальные сети. Вероятно, будут наблюдаться информационные вбросы, искажение информации, манипулирование религией. В этот период важно критически мыслить и фильтровать информацию.

В частности, за 2024 год мы переживем четыре затмения (весной два и осенью два). Очень сильное затмение будет 2 октября 2024 года в знаке Весов. Оно будет с черной Луной (Лилит). Это отношения с людьми, дипломатия, договоренности, которые разрываются, обманы. На этот период как раз придется и много выборов в разных странах.

С 29 июня 2024 на 9 месяцев будет Лилит в Весах. Это наши темные стороны, партнерства, которые будут разрываться.

В частности, будет и Ретроградный Марс с 6 декабря 2024 по 24 февраля 2025 года. В этот период могут возрождаться старые конфликты. Лучше не планировать масштабных дел, а сделать их раньше.

Напомним, кому повезет с финансами в 2024 году.

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