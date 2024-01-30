Гороскоп на лютий 2024 року: сезон Риб, День святого Валентина і подарунки від Марса та Венери

Прочитайте астрологічні прогнози на лютий 2024 року, щоб дізнатися, що чекає на вас. Це буде дуже захопливий час.

Related video

Ласкаво просимо в лютий 2024 року. Цього місяця Сонце входить у Риби, а Марс і Венера об'єднують свої сили, щоб зробити кожного вразливим для стріл Купідона. На початку місяця Меркурій закликає хоча б згадати про День святого Валентина. Про астрологічні прогнози та важливі дати лютого пише Allure.

Молодик у Водолії, за яким слідує Китайський Новий рік і через день початок року Дракона, нагадує вам, що святкування нових починань виходить далеко за рамки будь-яких цілей, які ви поставили ще в січні.

Коли починається поетичний сезон Риб, усі почуваються більш творчо, ніж зазвичай. Наступні кілька тижнів спонукають вас приділити пріоритетну увагу балансу між роботою та особистим життям, щоб у вас був час відпочивати, писати вірші та спілкуватися зі своїми близькими. Риби — останній знак зодіаку та емоційно заряджений водний знак, тому приготуйтеся відчути весь спектр почуттів. Місяць завершується повним місяцем у Діві, який для одних є стресовим, а для інших просто чуттєвим.

Незалежно від того, який у вас знак зодіаку, будьте готові до мудрого сезону Риб і романтичного розташування планет, яке переконає навіть найбайдужіших із нас використовувати рожевий і червоний кольори, щоб відсвяткувати День святого Валентина. Порада для всіх: розкажіть, що ви думаєте про це свято, одержиме Купідоном. Якщо ви не розповідаєте друзям і коханим, як ви хочете провести цей особливий день, ви готуєте себе до розчарування. На щастя, завдяки тому, що божественний посланник Меркурій у неділю, 4 лютого, перейде в соціально орієнтований Водолій, люди будуть готові ділитися своїми почуттями. Цей транзит також спонукає спілкуватися з друзями, щоб відсвяткувати кохання, незалежно від того, самотні ви чи щасливі в партнерстві.

Кожна фаза місяця має різні магічні властивості. Коли небо темніє від молодика, це вказує на початок. Якщо вам уже набридли будь-які новорічні обіцянки і плани, не соромтеся відкинути їх убік під час молодика у Водолії в п'ятницю, 9 лютого.

А якщо ви хочете почати займатися спортом, або шукайте привід відсвяткувати життя, на наступний день, у суботу, 10 лютого, настане Місячний Новий рік, китайський Новий рік, що відкриває жорстокий Рік Дракона.

День святого Валентина відзначений двома транзитами, які роблять середину місяця ідеальним часом для святкування кохання, незалежно від того, цікавитеся ви невеликим і затишним застіллям, у якому немає нічого у формі серця, чи хочете чогось надмірного.

По-перше, у понеділок, 12 лютого, сексуальний Марс входить у Водолій. У магії кольору червоний асоціюється з пристрасним коханням, яке повністю відповідає флюїдам Марса. Цей транзит для епічних урочистостей із друзями або ультра-гарячого сексу.

Потім, незабаром після цього, у п'ятницю, 16 лютого, мила Венера приєднується до Марса у Водолії. Якщо Марс — це символ пристрасті, то Венера — ніжний бік кохання. І навіть якщо вам не подобається така колірна гамма в реальному житті, ви все одно можете насолоджуватися любовним балансом цих енергій.

У неділю, 18 лютого, Сонце переходить у мудрий водний знак Риб. Як останній знак зодіаку, Риби — поетичний і емоційно розумний знак. Наступні кілька тижнів спонукають вас присвятити себе творчим проєктам і відкритися друзям, сім'ї або коханцям, додаючи глибини всім стосункам. Якщо говорити про свої почуття звучить страхітливо, знайте, що в четвер, 22 лютого, ви відчуєте космічну наснагу завдяки переходу Меркурія до Риб, знаку, який вміє відкривати всі почуття.

Лютий починає закінчуватися з повного місяця в Діві в суботу, 24 лютого. Ця місячна фаза дає результати рішень, ухвалених на півцикла раніше, під час молодика. Хоча повний місяць може принести позитивні новини про кар'єрне зростання, не кажучи вже про сплеск почуттів, він також може викликати невеликий стрес.

Важливі дати в лютому 2024 року:

Неділя, 4 лютого: Меркурій входить у Водолій.

П'ятниця, 9 лютого: Молодик у Водолії.

Субота, 10 лютого: Місячний Новий рік. Понеділок, 12 лютого: Марс входить у Водолій.

П'ятниця, 16 лютого: Венера входить у Водолій.

Неділя, 18 лютого: Сонце входить у Риби.

Четвер, 22 лютого: Меркурій входить у Риби.

Субота, 24 лютого: Повний місяць у Діві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які знаки Зодіаку за східним календарем найбільш сумісні між собою.