Гороскоп на февраль 2024 года: сезон Рыб, День святого Валентина и подарки от Марса и Венеры

Прочтите астрологические прогнозы на февраль 2024 года, чтобы узнать, что ждет вас. Это будет очень увлекательное время.

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Добро пожаловать в февраль 2024 года. В этом месяце Солнце входит в Рыбы, а Марс и Венера объединяют свои силы, чтобы сделать каждого уязвимым для стрел Купидона. В начале месяца Меркурий призывает хотя бы вспомнить о Дне святого Валентина. Об астрологических прогнозах и важных датах февраля пишет Allure.

Новолуние в Водолее, за которым следует Китайский Новый год и через день начало года Дракона, напоминает вам, что празднование новых начинаний выходит далеко за рамки любых целей, которые вы поставили еще в январе.

Когда начинается поэтический сезон Рыб, все чувствуют себя более творчески, чем обычно. Следующие несколько недель побудят вас уделить приоритетное внимание балансу между работой и личной жизнью, чтобы у вас было время отдыхать, писать стихи и общаться со своими близкими. Рыбы — последний знак зодиака и эмоционально заряженный водный знак, поэтому приготовьтесь ощутить весь спектр чувств. Месяц завершается полнолунием в Деве, которое для одних является стрессовым, а для других просто чувственным.

Независимо от того, какой у вас знак зодиака, будьте готовы к мудрому сезону Рыб и романтическому расположению планет, которое убедит даже самых равнодушных из нас использовать розовый и красный цвета, чтобы отпраздновать День святого Валентина. Совет для всех: расскажите, что вы думаете об этом празднике, одержимом Купидоном. Если вы не рассказываете друзьям и возлюбленным, как вы хотите провести этот особенный день, вы готовите себя к разочарованию. К счастью, благодаря тому, что божественный посланник Меркурий в воскресенье, 4 февраля, перейдет в социально ориентированный Водолей , люди будут готовы делиться своими чувствами. Этот транзит также побуждает общаться с друзьями, чтобы отпраздновать любовь, независимо от того, одиноки ли вы или счастливы в партнерстве.

Каждая фаза луны обладает различными магическими свойствами. Когда небо темнеет от новолуния, это указывает на начало. Если вам уже надоели какие-либо новогодние обещания и планы, не стесняйтесь отбросить их в сторону во время новолуния в Водолее в пятницу, 9 февраля.

А если вы хотите начать заниматься спортом, или ищите повод отпраздновать жизнь, на следующий день, в субботу, 10 февраля , наступит Лунный Новый год, китайский Новый год, открывающий жестокий Год Дракона.

День святого Валентина отмечен двумя транзитами, которые делают середину месяца идеальным временем для празднования любви, независимо от того, интересуетесь ли вы небольшим и уютным застольем, в котором нет ничего в форме сердца или хотите чего-то чрезмерного.

Во-первых, в понедельник, 12 февраля, сексуальный Марс входит в Водолей. В магии цвета красный ассоциируется со страстной любовью, которая полностью соответствует флюидам Марса. Этот транзит для эпических торжеств с друзьями или ультра-горячего секса.

Затем, вскоре после этого, в пятницу, 16 февраля, милая Венера присоединяется к Марсу в Водолее. Если Марс – это символ страсти, то Венера – нежная сторона любви. И даже если вам не нравится такая цветовая гамма в реальной жизни, вы все равно можете наслаждаться любовным балансом этих энергий.

В воскресенье, 18 февраля, Солнце переходит в мудрый водный знак Рыб. Как последний знак зодиака, Рыбы — поэтичный и эмоционально умный знак. Следующие несколько недель побудят вас посвятить себя творческим проектам и открыться друзьям, семье или любовникам, добавляя глубины всем отношениям. Если говорить о своих чувствах звучит устрашающе, знайте, что в четверг, 22 февраля, вы почувствуете космическое воодушевление благодаря переходу Меркурия в Рыбы, знак, который умеет открывать все чувства.

Февраль начинает заканчиваться с полнолуния в Деве в субботу, 24 февраля. Это лунная фаза дает результаты решений, принятых на полцикла раньше, во время новолуния. Хотя полнолуние может принести положительные новости о карьерном росте, не говоря уже о всплеске чувств, оно также может вызывать небольшой стресс.

Важные даты в феврале 2024 года:

Воскресенье, 4 февраля: Меркурий входит в Водолей.

Пятница, 9 февраля: Новолуние в Водолее.

Суббота, 10 февраля: Лунный Новый год. Понедельник, 12 февраля: Марс входит в Водолей.

Пятница, 16 февраля: Венера входит в Водолей.

Воскресенье, 18 февраля: Солнце входит в Рыбы.

Четверг, 22 февраля: Меркурий входит в Рыбы.

Суббота, 24 февраля: Полнолуние в Деве.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие знаки Зодиака по восточному календарю наиболее совместимы между собой.