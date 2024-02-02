Календарь магнитных бурь на февраль 2024: самые опасные даты
Магнитные бури могут существенно влиять на самочувствие людей. Чего ожидать в феврале метеозависимым людям — рассказываем дальше.
Когда магнитные бури ожидать в феврале?
По данным метеорологов, в феврале произойдет несколько магнитных бурь на Солнце, влияние которых будет ощутимо на Земле. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:
- 5-6 февраля — сильная магнитная буря;
- 10 февраля — буря средней мощности;
- 16 февраля — сильная магнитная буря;
- 25-26 февраля — сильная магнитная буря.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они длятся от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Также Фокус писал про самые счастливые знаки Зодиака в 2024 году