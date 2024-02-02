Календар магнітних бур на лютий 2024 року: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в лютому метеозалежним людям — розповідаємо далі.

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Коли магнітні бурі очікувати в лютому?

За даними метеорологів, у лютому відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця:

5-6 лютого — сильна магнітна буря;

10 лютого — буря середньої потужності;

16 лютого — сильна магнітна буря;

25-26 лютого — сильна магнітна буря.

Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.

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