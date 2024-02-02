Календар магнітних бур на лютий 2024 року: найнебезпечніші дати
Магнітні бурі можуть суттєво впливати на самопочуття людей. Чого очікувати в лютому метеозалежним людям — розповідаємо далі.
Коли магнітні бурі очікувати в лютому?
За даними метеорологів, у лютому відбудеться кілька магнітних бур на Сонці, вплив яких буде відчутний на Землі. Метеорологи кажуть, що вони будуть різної інтенсивності на початку, в середині та наприкінці місяця:
- 5-6 лютого — сильна магнітна буря;
- 10 лютого — буря середньої потужності;
- 16 лютого — сильна магнітна буря;
- 25-26 лютого — сильна магнітна буря.
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі — це реакція магнітосфери на різкі удари і тиск сонячного вітру. Магнітний щит Землі через спалахи на Сонці просто починає тремтіти і коливатися, що впливає на все поле Землі і, відповідно, на людей. Вони тривають від кількох годин до кількох днів, а їхня інтенсивність безпосередньо впливає на наше самопочуття і настрій.
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