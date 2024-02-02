Назван еще один член королевской семьи, кто берет перерыв на фоне операции Кейт Миддлтон

Младший брат короля Великобритании Чарльза III, принц Эдвард, накануне посетил Южную Африку. В частности, принц Эдвард побывал на острове Святой Елены.

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Сообщается, что еще один член британской королевской семьи берет отпуск от выполнения публичных обязанностей, поскольку Кейт Миддлтон и король Чарльз ІІІ продолжают выздоравливать после своих операций. Об этом пишет Telegraph.

Принц Эдвард берет "короткий перерыв в исполнении общественных обязанностей после своей поездки за границу в январе в Южную Африку и на остров Святой Елены.

Принц Эдвард на острове Святой Елены Фото: Facebook St Helena Government

Герцог Эдинбургский провел четыре дня, посетив Южную Африку, страну Содружества, и остров Святой Елены, британскую заморскую территорию.

Члены королевской семьи обычно берут отпуск после насыщенных поездок, поэтому, похоже, Эдвард придерживается процедуры. Он должен посетить прием в Институте физики 8 февраля 2024 года, поэтому, судя по всему, на следующей неделе сын покойной королевы Елизаветы II возобновит свои королевские обязанности.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Софи Уэссекская и принц Эдвард Фото: Getty

Эта новость появилась после того, как Кейт Миддлтон и король Чарльз ІІІ вернулись домой после запланированных медицинских процедур в Лондонской клинике.

Жена принца Уильяма перенесла "запланированную операцию на брюшной полости". Она вернулась в коттедж Аделаида в Виндзоре с принцем Уильямом и их тремя детьми.

Принц Уэльский освободил свой график от официальных обязанностей, чтобы работать только в режиме отца, пока жена выздоравливает.

Королевские источники говорят, что возвращение мамы троих детей к официальным обязанностям "будет зависеть от медицинской консультации ближе ко времени", но это будет не раньше Пасхи 2024 года.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Король Чарльз III также покинул больницу после того, как его госпитализировали для лечения увеличения простаты. Как известно, после процедуры монарх "чувствует себя хорошо".

Напомним, почему дети Кейт Миддлтон не посещали ее в больнице.

Также Фокус писал о деталях операции принцессы Уэльской, которые остались без внимания.