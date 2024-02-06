"Я относительно богатый": Зибров раскрыл размер своей пенсии (видео)

Шоумен не скрывал от журналистов то, что надеялся на пенсию хотя бы в размере 50 тысяч гривен, а по факту получил значительно меньшую сумму выплат.

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Народный артист Украины Павел Зибров получает пенсию в размере 7,5 тысячи гривен. Об этом артист рассказал в программе "33 запитання від Люкс ФМ".

Артист в ходе разговора с журналистами откровенно рассказал о том, что в настоящее время практически не работает на корпоративных вечеринках, потому что люди перестали выходить в свет. Это, в свою очередь, некоторым образом отражается на его благосостоянии.

Что касается пенсии, то ее размер удивил самого Зиброва. Артист в свое время служил в Афганистане во время военного конфликта в этой стране и по совокупности рассчитывал на выплаты после выхода на пенсию в размере 50 тысяч гривен. Однако от государства шоумен получает выплаты, составляющие 7,5 тыс грн.

"Думал будет 50 тысяч, ну дулю с маком. Пенсия 7500 гривен", — уточнил Павел Зибров.

Несмотря на это, народный артист считает себя человеком, который нр в сем не нуждается в материальном плане.

"Дом, дача, машина, семья, театр, друзья, работа, бизнес. человек", — отметил во время интервью Зибров.

Певец добавил, что старается всегда подстраховать себя "финансовой подушкой" в размере 1 тыс долларов (около 37,5 тыс грн, — ред.). Эти деньги Зибров называет "заначкой на подарки". Откладывать большие суммы, по словам мужчин, ему не удается, так как много материальных ресурсов идет на волонтерство.

Напомним, несколько ранее 66-летний народный артист Украины Павел Зибров признался, что в молодости был участником боевых действий на территории Афганистана. Периодами артист вместе с другими солдатами и артистами неделями ездил по боевым точкам и поднимал боевой дух военных.

Кроме того в начале июля 2023 года мы писали о том, что 61-летний Том Круз признался, планирует ли уходить на пенсию. Тогда актер рассказал, что его вдохновил Харрисон Форд, который в свои 80 лет все еще снимает фильмы.