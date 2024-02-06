Мужские стрижки, которые будут в тренде в 2024 году (Фото)

Мужчины, как и женщины, всегда хотят иметь ухоженный и привлекательный вид. Конечно это зависит в первую очередь от внешних факторов, таких как, например, стрижка. Но если женщины на стрижку ходят раз в несколько месяцев, то мужчинам эту процедуру приходится проходить минимум раз в месяц.

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Конечно, как и женщины, мужчины стараются держаться трендов и выглядеть современно. Для этого стоит знать и ориентироваться, какие прически будут стильными и модными в новом сезоне. Фокус подготовил подборку вариантов мужских стрижек, которые будут актуальны в 2024 году.

Британка

Это один из популярных стилей мужской стрижки. Она характеризуется короткими волосами по бокам и немного более длинной макушкой. Часто стрижка британка имеет четкие контуры на шее и над ушами. Эта стрижка имеет стильный и ухоженный вид. Ее также можно адаптировать к личным предпочтениям — изменить длину макушки или объем.

Канадка

Также известна как "боксерская мужская стрижка". Является популярным вариантом стрижки для мужчин. Эта стрижка характеризуется короткими волосами сбоку и сзади. Волосы на макушке обычно остаются немного длиннее. Канадка определенно может выглядеть стильно и современно.

Андеркат

Это стиль, при котором волосы на боках и на задней части головы сбриты коротко, а верхняя часть остается длиннее. Это популярная стрижка, которая придает стильный и современный вид.

Короткие мужские стрижки с текстурой

Модный фейд

Распространенный вариант прически, который приобрел популярность в последние годы. Эта стрижка характеризуется короткими волосами на верхней части головы, плавно переходящими к более длинной длине снизу. Волосы могут быть выбритыми на боках и сзади, создавая контрастный эффект.

Классический короткий квадрат или бокс

Это стрижка, при которой волосы укладываются таким образом, что верхняя часть головы немного приподнята, а бок и задняя часть обрезаны коротко.

Классические мужские стрижки

Классические стрижки, такие как "коробка", "купол" или "Буцефал", всегда остаются популярными. Современные вариации этих стрижек держатся в трендах и могут быть актуальными и в 2024 году.

Элегантное каре

Обычно каре относится к женским прическам, однако в последние годы мужчины также отдают предпочтение этому стильному варианту стрижки. Мужская стрижка каре имеет симметричную форму, с коротко подстриженными боками и немного более длинной частью сверху головы. Обычно волосы на затылке и в боковых зонах прически подстригаются короче, а верхний слой остается длиннее и укладывается в каре.

Стрижка бокс и полубокс

Мужская стрижка бокс является популярным вариантом среди мужчин. Эта стрижка характеризуется короткой длиной волос по всей голове. Она может иметь различные вариации, такие как бокс с заостренными боками или подбритый бокс.

Стрижка полубокс является популярным вариантом мужской прически, которая сочетает короткие волосы сверху головы с сохранением немного более длинных волос на передней части. Эта стрижка обычно имеет очень короткие бока и заднюю часть головы, которые плавно переходят в более длинные сверху головы, часто подголовник делается короче.

Напомним, ранее мы писали, для тех, кто хочет выглядеть моложе: топ 3 стильных причесок от звезд. Также Фокус писал, про стрижка каре — тренд 2024 года: пять вариантов самой модной прически.