Кравец рассказала, как Елену Зеленскую изменила война (видео)

Елене Зеленской пришлось не только принять решение мужа остаться в воюющей стране, но и научиться говорить об эмоционально тяжелых событиях войны в мировом пространстве.

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Первая леди Украины Елена Зеленская очень изменилась с началом полномасштабного вторжения России в Украину. Такое мнение высказала актриса и ведущая Елена Кравец, которая знакома с Зеленской лично и поддерживает с ней хорошие отношения, в программе "Завтрак с 1+1".

"Она приняла это решение мужа. Она приложила немало усилий, чтобы быть на одном пути с мужем", — сказала Кравец, комментирую ситуацию с решением Владимира Зеленского остаться после вторжения ВС РФ в Украине и продолжать исполнять свои обязанности, ведя страну к победе.

Елена Кравец выразила мнение, что первая леди Украины за время российско-украинской войны выработала фирменный стиль, который она использует в разговорах с зарубежными союзниками, говоря о ситуации в стране. По словам ведущей, Елене Зеленской удается "говорить болезненные истины женственным, но в то же время сильным способом". Однако что она понимает под словосочетанием "женский способ", Кравец не уточнила.

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Актриса также рассказала о том, какой была непубличная жизнь Елены и Владимира Зеленского до начала российско-украинской войны. Она отметила, что президент Украины и его супруга производили впечатление счастливой пары и любили путешествовать.

"Это было очень романтично, и они никогда не теряли этого. А еще Лена очень хорошо готовит, очень классно", — сказала Елена Кравец.

Напомним, в начале декабря 2023 года Елена Зеленская рассказала как часто видится Владимир с ней и детьми. Чаще всего супруги пытаются говорить на обычные семейные темы, ведь они хоть немного возвращают их к тому семейному теплу, которых их лишили. Елена также уточнила, что в основном начинают разговор они за детей, она рассказывает, что у них на учебе, кто что успел натворить и тому подобное.

А в конце ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о свидании с женой. Украинский лидер не скрывал, что поддерживать отношения на расстоянии очень сложно, они скучают друг по другу, но из-за безопасности вынуждены жить отдельно.