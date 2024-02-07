Какой вариант стрижки бороды будет популярным в 2024 году

Борода является одним из трендов в мужской моде в течение последних нескольких лет. Многие мужчины изъявили желание отращивать бороду, чтобы придать своему виду более мужественный и стильный вид. Конечно, как и прическа на голове борода может иметь различные формы и стили, включая густую бороду, коротко подстриженную бороду, длинную бороду и много других различных вариаций.

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Однако множество трендов появляются и исчезают со временем, и борода также может потерять свою популярность в будущем. Именно поэтому Фокус подготовил подборку трендовых стрижек бороды, которые будут актуальны в 2024 году.

На данный момент существует несколько популярных стилей бороды, которыми пользуются многие мужчины

Щетина

В последние годы наблюдается популярность щетины. Многие мужчины во всем мире предпочитают оставлять еле заметные волоски на бороде, которые образуют щетину, чтобы создать более мужественный и стильный образ. Привлекательность этого тренда заключается в том, что щетина на бороде может подчеркнуть мужскую челюсть, скрыть несовершенство кожи, создать впечатление взрослого возраста и подчеркнуть индивидуальность. Известные личности, такие как актеры и спортсмены, тоже активно способствуют популяризации щетины среди мужчин.

Классическая борода Фото: https://www.pexels.com/

Классическая борода

Классический вариант стрижки на лице, который вне времени. Для этого варианта бороды характерны отросшие волосы на лице, которые покрывают всю линию челюсти, щеки и область усов. Классическая борода всегда была популярным трендом среди мужчин. Она добавляет стиля и мужественности к внешности.

Однако, важно понимать, чтобы иметь ухоженную классическую бороду, нужно регулярно следить за ее видом и периодически обрезать. Важно использовать шампунь или специальные средства для мужчин, чтобы сохранить бороду здоровой и чистой.

Козлиная борода Фото: https://www.salonsecret.ru/

Козлиная борода

Козлиная борода является стильным трендом, которому характерно отращивание косы на подбородке, которое напоминает вид бороды у козлят. Этот тренд обычно связывается с модой на бородатых мужчин, которые стремятся к индивидуальности и особенности. В этом стиле волосы на подбородке часто сочетают с усами.

Ван Дайк Фото: https://www.pexels.com/

Ван Дайк

Борода Ван Дайк — стиль бороды, названный в честь фламандского художника XVII века, Антониса Ван Дайка. Он был известен своими портретами, на которых часто изображал себя с широкой и длинной бородой.

Борода Ван Дайк обычно имеет форму подбородка, острие которого вытягивается вниз и оттопыривается на боковые стороны. Фактически этот вариант стрижки бороды сочетает усы и острую бородку, создавая изысканный и художественный вид.

Она стала популярной среди мужчин много лет назад и до сих пор остается. Борода Ван Дайк является символом стиля и респектабельности.

Напомним, ранее мы писали, о мужских стрижках, которые будут в тренде в 2024 году . Кроме этого, Фокус писал о стрижка для женщин после 40 лет: какие прически помогут выглядеть моложе.