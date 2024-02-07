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Стиль жизни

Трехлетняя кулинарный блогер из Киева покорила Аллу Пугачеву (видео)

Надя Чекмак, кулинарный блогер
Фото: @nadin202121 | Трехлетняя Надийка – звезда соцсетей

Девочка уже готовит салаты, вареники и даже борщ под чутким руководством мамы. Часто ей помогает старший брат Матвей.

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Трехлетняя Надежда Чекмак в свои неполных четыре года может дать фору любому взрослому блогеру. Девочка, на Instgram которой подписаны свыше 190 тысяч, а на TikTok – без малого полмиллиона человек, учит своих фолловеров готовить простые блюда, вместе с мамой и братом заряжает позитивом, а ее мама Людмила, не только воспитывает таких прекрасных детей, но и волонтерит. Надя популярна не только среди соотечественников.

Одной из самых знаменитых ее поклонниц является певица Алла Пугачева из РФ, которая с первых дней войны подержала Украину. В частности она поставила лайк под видео, где Надийка учит своих подписчиков, как правильно жарить картошку на сале на открытом воздухе.

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Алла Пугачева поставила лайк
Фото: Скриншот

Мама маленькой украинки, Людмила Петрук, рассказала "Телеграфу" в прошлом году, что ее дочь с раннего возраста проявляла себя.

Малышка родилась 21 мая 2020 года, когда в Украине бушевал коронавирус. Она довольно рано начала говорить, а сейчас Надя знает уже много стихов и песен и с удовольствием демонстрирует свои вокальные и ораторские таланты.

Надя и ее брат Матвей

Но главная фишка девочки – кухня. Она настолько непосредственна перед камерой и уверена в себе, что это вызывает восхищение.

Чтобы доставать до стола, для нее сделали специальный стульчик с бортиками, на котором маленькая блогер стоит во время записи.

То одна, то вместе с братом Матвеем они готовят разные блюда. Иногда девочка тихонько переспрашивает что-то у мамы, которая снимает ее, и это выглядит очень мило.

"Когда мы первый раз снимали, я объясняла дочери, как и что мы будем делать поэтапно. Сейчас она уже многое умеет и не нуждается в моей подсказке. Но даже зная последовательность действий, все равно переспрашивает тихонько: "Высыпать? Добавлять? Мешать?" Это не придумано, не смонтировано. Я сначала даже обрезала эти фразы, думала, никому не будет интересно. А потом мне сказали, что это такая фишка Нади, и она, наоборот, всем нравится. Как и приветствие "Доброе утро", его Надя тоже сама сказала с такой интонацией, как вы сейчас слышите, когда я ей сказала, что будем здороваться в начале. Так оно пошло, я поняла, что когда утро начинается с такой фразы, то оно немного хорошее", – говорит Людмила.

Мастерство Нади растет с каждым видео. Она уже показывала, как лепить вареники, делать салаты и даже борщ. А еще от нее в восторге военные. В прошлом году Людмила вместе с детьми собрала деньги на дрон и сейчас продолжает помогать нашим защитникам.

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