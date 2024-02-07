Трирічна кулінарна блогерка з Києва підкорила Аллу Пугачову (відео)

Дівчинка вже готує салати, вареники і навіть борщ під чуйним керівництвом мами. Часто їй допомагає старший брат Матвій.

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Трирічна Надія Чекмак у свої неповних чотири роки може дати фору будь-якому дорослому блогеру. Дівчинка, на Instgram якої підписані понад 190 тисяч, а на TikTok — майже півмільйона людей, навчає своїх фоловерів готувати прості страви, разом із мамою і братом заряджає позитивом, а її мама Людмила не тільки виховує таких прекрасних дітей, а й займається волонтерством. Надя популярна не тільки серед співвітчизників.

Однією з найзнаменитіших її прихильниць є співачка Алла Пугачова з РФ, яка з перших днів війни підтримала Україну. Зокрема вона поставила лайк під відео, де Надійка вчить своїх підписників, як правильно смажити картоплю на салі на відкритому повітрі.

Алла Пугачова поставила лайк Фото: Скриншот

Мама маленької українки, Людмила Петрук, розповіла "Телеграфу" торік, що її донька з раннього віку проявляла себе.

Маля народилося 21 травня 2020 року, коли в Україні вирував коронавірус. Вона досить рано почала говорити, а зараз Надя знає вже багато віршів і пісень та із задоволенням демонструє свої вокальні й ораторські таланти.

Надя та її брат Матвій

Та головна фішка дівчинки — кухня. Вона настільки безпосередня перед камерою і впевнена в собі, що це викликає захоплення.

Щоб діставати до столу, для неї зробили спеціальний стільчик із бортиками, на якому маленька блогерка стоїть під час запису.

То одна, то разом із братом Матвієм вони готують різні страви. Іноді дівчинка тихенько перепитує щось у мами, яка знімає її, і це виглядає дуже мило.

"Коли ми перший раз знімали, я пояснювала доньці, як і що ми будемо робити поетапно. Зараз вона вже багато чого вміє і не потребує моєї підказки. Але навіть знаючи послідовність дій, все одно перепитує тихенько: "Висипати? Додавати? Мішати?" Це не придумано, не змонтовано. Я спочатку навіть обрізала ці фрази, думала, нікому не буде цікаво. А потім мені сказали, що це така фішка Наді, і вона, навпаки, всім подобається. Як і привітання "Доброго ранку", його Надя теж сама сказала з такою інтонацією, як ви зараз чуєте, коли я їй сказала, що будемо вітатися на початку. Так воно пішло, я зрозуміла, що коли ранок починається з такої фрази, то він трішки добрий", — каже Людмила.

Майстерність Наді зростає з кожним відео. Вона вже показувала, як ліпити вареники, робити салати і навіть борщ. А ще від неї в захваті військові. Минулого року Людмила разом із дітьми зібрала гроші на дрон і зараз продовжує допомагати нашим захисникам.

Раніше Фокус писав, що чотирирічна дівчинка стала наймолодшою людиною на Евересті.