Джонни Деппа в "Пиратах Карибского моря" заменит темнокожая актриса, –СМИ

В перезагрузке франшизы Айо претендует на роль легендарной пиратки Энн Бонни. Выбор актрисы уже высмеял Илон Маск.

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28-летняя американская комик, сценаристка, продюсер и актриса Айо Эдебири собирается сыграть в новом фильме "Пираты Карибского моря", сообщает СomicВookМovie.

Еще в 2018 году стало известно, что Disney планирует две отдельные перезагрузки популярной франшизы, ни одна из которых не будет иметь никакого отношения к оригинальным "Пиратам" с Джонни Деппом, Кирой Найтли и Орландо Блумом в главных ролях. Сейчас оба проекта все еще находятся в разработке.

В новом спин-оффе "Пиратов" по роману "Хищные птицы" от Кристины Хадсон, Марго Робби должна сыграть главную роль. По слухам, Айо Эдебири, сыгравшая в сериале "Медведь", рассматривается на роль персонажа, основанного на реальной пиратке Энн Бонни. Последняя, кстати, была светлокожей ирландкой.

Приблизительно так выглядела настоящая Энн Бони Фото: Соцсети

Первоначально на ее роль прочили звезду "Стражей Галактики" Карен Гиллан, сыгравшей Небулу, однако, похоже, с тех пор планы сместились к тому, чтобы взять на роль чернокожую женщину с упором на "молодую команду пиратов, ищущих спрятанное сокровище", и Айо теперь светит роль Редд, которая заменит Джека Воробья..

Ходили слухи, что по крайней мере один из этих проектов может "оставить дверь открытой" для возвращения Деппа, но ничего конкретного по этой теме пока не сообщается.

Как бы там ни было, но уже появилась первая реакция на новый каст. В частности, Илон Маск назвал Disney "отстоем", опубликовав фото Эдебири и Деппа.

Илон Маск высмеял новый каст "Пиратов" Фото: Elon Musk/Twitter

В комментариях к публикации Маска появилось немало мемов на эту тему.

Джонни Деппа "выбросили" из франшизы после того, как его бывшая жена Эмбер Херд обвинила актера в домашнем насилии, и когда он проиграл суд о клевете британскому таблоиду. Когда Джонни удалось восстановить репутацию, он заявил, что не вернется к сотрудничеству со студией, которая его предала.

Ранее Фокус писал, что Disney готова была заплатить Деппу $300 миллионов за возвращение.