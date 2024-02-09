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Стиль жизни

Рамина Эсхакзай призналась, что не хочет рожать и готова усыновить ребенка

Рамина Эсхакзай призналась, что не хочет рожать и готова усыновить ребенка
Рамина Эсхакзай призналась, что не хочет рожать и готова усыновить ребенка

Рамина Эсхакзай не скрывает, что не испытывает материнских инстинктов, поэтому не хочет сама рожать детей. Зато ведущая призналась, что на будущее рассматривает вариант усыновления ребенка.

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31-летняя экс-участница шоу "Холостяк" и ведущая ютуб-канала "RAMINA" Рамина Эсхакзай призналась, что не хочет рожать собственных детей и готова взять ребенка из детского дома, который остался без родителей. Откровенное признание ведущая и модель сделала в подкасте блогера и бизнесмена Александра Волошина.

В частности, Рамина отметила, что нет физиологического желания беременеть, вынашивать и рожать ребенка.

"Не хочу рожать детей. Ребенок, которого ты рожаешь, всю жизнь тебе надо дать ему образование, проводить с ним время, я думаю о том, что готова усыновить ребенка, постарше, не младенца. На это готова. Я не хочу иметь именно своих детей. Я не считаю, что мои гены лучше других генов. Все дети более или менее одинаковы. Я просто смотрю как изменился сын Инны и Тимура Мирошниченко, которого они усыновили", — отметила Рамина.

01:06:56 — Рамина хочет усыновить ребенка

Ведущая также отметила, если бы решилась на усыновление ребенка, то это, вероятнее всего, был бы ребенок в возрасте от 5-6 лет. Также Рамина отметила, что если в будущем она встретит мужчину, который уже имеет ребенка, то она не будет против этих отношений, наоборот для нее это довольно положительный критерий в мужчине. Однако сама ведущая не готова стать мамой для других детей от этого мужчины.

"Если начну отношения с человеком у которого есть ребенок, это тоже ок, я готова к этому. Вот именно рожать я не хочу", — подчеркнула Рамина.

Также Рамина озвучила, вероятную причину, которая отбила у нее желание рожать собственных детей.

"Потому что у меня есть моя младшая сестра и у меня такое впечатление, что я была для нее мамой и я этот весь этап проходила", — заявила Рамина.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Рамина Эсхакзай попала под артиллерийский обстрел в Бахмуте . Кроме этого, в апреле 2023 года Рамина Эсхакзай объявила о расставании с женихом после пяти лет отношений.