Селена Гомес показала нежный маникюр на День влюбленных (фото)

Покрытие подойдет практически к любому образу и станет отличным вариантом для встречи весны 2024. Артистка сделала ставку на классику.

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Голливудский нейл-мастер Том Бачик показал нежный маникюр на День влюбленных 2024. Своей новой работой специалист делится в Instagram.

Накануне мастера посетила одна из его постоянных звездных клиенток — певица Селена Гомес. Она сделала ставку на классику и нежность. Том Бачик сделал артистке французский маникюр, который подойдет практически к любому образу и станет отличным вариантом для встречи весны 2024.

"Женский френч для Селены Гомес", — написал Бачик.

Нежно-розовое с белым покрытие дополняли кольца на руках Селены и яркое платье.

Новый маникюр Селены Гомес

"Это так красиво", "Лучший маникюр", "Замечательная работа, Том", — реагируют на новую работу Бачика пользователи сети.

Ранее американская певица и актриса делала однотонное покрытие, выбрав лиловый оттенок. С таким маникюром Селена посетила вечеринку после церемонии "Грэмми-2024".

Маникюр Селены Гомес

В частности, к Тому Бачику часто обращается другая звездная клиентка — Дженнифер Лопес. Кроме нее, мастер делает маникюры для Николы Пельтц, Марго Робби, Камилы Кабельо и др.

Напомним, Селена Гомес продемонстрировала идеальный вишневый маникюр.

Также Фокус писал о стильном нюдовом маникюре, который сделала Дженнифер Лопес.