Китайский Новый год 10 февраля 2024: главные традиции и запреты

Празднование Китайского Нового года, также известного как Фестиваль весны или Лунный Новый год, обычно длится 15 дней и начинается с первого дня первого лунного месяца в китайском календаре.

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Китайский Новый год 2024: когда отмечают?

Китайский Новый 2024 год начался сегодня — 10 февраля. Он является самым важным праздником в восточном календаре и отмечается в течении 15 дней. Дату Китайского Нового года определяют по лунному календарю — он отмечается во второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Как празднуют китайский Новый год?

В народе этот праздник называют словом нянь, что означает год. Согласно древней легенде Нянь — рогатое чудовище, живущее в глубинах морей, которое раз в год выходит из воды. Китайский Новый год, который еще называют Праздник весны — один из самых важных праздников для многих стран Юго-Восточной Азии, таких как Тайвань, Монголия, Вьетнам и др. В эти дни все учреждения закрываются на неделю. Эти выходные люди проводят праздник в семейному кругу, а также устраивают веселья на улицах города с огнями, фонарями, красным декором и шумной программой.

Традиции празднования Китайского Нового года

На Востоке существует множество традиций, связанных с празднованием Китайского Нового года:

Уборка дома (сутра весны): Перед наступлением Нового года китайцы тщательно убирают дома. Это считается очень важным, так как это помогает избавиться от негативной энергии и создать место для прихода удачи.

Семейные обеды: В первый день Нового года семьи собираются за обедом, который часто состоит из традиционных блюд, символизирующих удачу и процветание. Например, рыба обычно подается целиком, чтобы символизировать благополучие и изобилие.

Красные конверты (гонг-си фа цай): Старшие члены семьи дарят детям и молодым семьям красные конверты с деньгами во время празднования. Красный цвет считается удачным, а деньги символизируют процветание и удачу в новом году.

Парады и фейерверки: Многие китайские города организуют парады и фейерверки в честь Нового года. Это создает праздничную атмосферу и привлекает множество туристов и местных жителей.

Представления Льва и Дракона: Во время празднования Нового года проводятся представления Льва и Дракона. Танцующие Львы и Драконы проходят по улицам, привлекая удачу и изгоняя злых духов.

Главные запреты празднования Китайского Нового года

Нельзя ругаться и не конфликтовать: Во время праздника следует избегать конфликтных ситуаций и ругательств. Это считается неудачным и может принести негативную энергию на новый год.

Нельзя бить посуду: Разбивание посуды или стекла во время празднования считается плохим предзнаменованием. Поэтому следует быть осторожным и внимательным.

Нельзя брать и давать в долг: Во время праздника лучше избегать заемов и кредитования, чтобы не привлекать финансовые проблемы в новый год.

Нельзя стричься: Считается, что волосы нельзя стричь в период празднования, ведь можно лишиться удачи на весь год.

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