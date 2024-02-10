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Кейт Миддлтон впервые покинула Виндзор после возвращения из больницы

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Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская с детьми и мужем поехала в Сандрингем. Инсайдер рассказал, как она сейчас чувствует себя.

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Кейт Миддлтон, которой сделали "успешную" плановую операцию на брюшной полости в январе 2024 года, идет на поправку. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне мама троих детей смогла присоединиться к принцу Уильяму и их наследникам, когда они отправились в поместье Сандрингем в Норфолке, где британский король Чарльз III лечится от онкологии, о чем стало известно 5 февраля 2024 года.

"Кэтрин выздоравливает. Она с нетерпением ждала смены обстановки и сможет спокойно отдохнуть в Норфолке, пока дети выпустят пар с Уильямом", — рассказывает инсайдер.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Fullscreen
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Фото: Getty Images

В начале 2024 года супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости, хотя подробностей медицинской процедуры Кенсингтонский дворец не разглашает, заявив о желании Миддлтон сохранить конфиденциальность.

Последний раз она выходила в свет с семьей на Рождество 2023 года. Следующее публичное появление принцессы Уэльской состоится не раньше Пасхи 2024 года.

Последнее публичное появление Кейт Миддлтон перед операцией Fullscreen
Последнее публичное появление Кейт Миддлтон перед операцией
Фото: Getty

С момента выписки из Лондонской клиники королевская персона находилась в Аделаиде, семейном доме с четырьмя спальнями в Виндзоре.

Тем временем у свекра Кейт Миддлтон, британского монарха Чарльза III, диагностировали рак на ранней стадии. Он будет выполнять конституционные обязанности, однако публичные поручает сыну Уильяму и жене Камилле.

Король Чарльз III Fullscreen
Король Чарльз III
Фото: Getty

Напомним, кто ухаживает за Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о появлении принца Уильяма и Тома Круза на благотворительном мероприятии.