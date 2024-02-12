Джулия Фокс вышла в свет в неожиданно романтичном образе

Бывшая девушка Канье Уэста посетила Неделю моды в Нью-Йорке в совершенно новом образе. Фокс перекрасила волосы и выбрала эффектное платье.

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Джулия Фокс превратилась в "ледяную королеву" во время своего последнего появления на Неделе моды в Нью-Йорке. 34-летняя актриса и модель была сфотографирована направляющейся на костюмированный бал в неожиданно классическом образе. Обычно Джулия выбирает очень экстравагантные наряды, но только не этим вечером. Об этом пишет Daily Mail.

Джулия Фокс отправилась на костюмированный бал в рамках Недели моды в Нью-Йорке в эффектном коричнево-бежевом платье Eunoia, подчеркивающем ее бюст и талию. На сайте бренда это платье называют "шекспировским" и оно стоит 2836 долларов.

Чтобы соответствовать образу, Джулия радикально сменила имидж, перекрасив свои каштановые локоны.

Джулия Фокс в новом образе Фото: Getty Images

Ранее она поделилась коротким видео, на котором она сидит в кресле стилиста и выбирает новый серебристый оттенок волос.

Выход на Нью-Йоркскую Неделю моды состоялся чуть более чем через неделю после того, как актриса фильма "Нет внезапного движения" отпраздновала свой 34-й день рождения.

В последнее время Джулия занимается модельным бизнесом и участвует в громких показах мод, но ее карьера в Голливуде также продолжается.

В прошлом году она воссоединилась с режиссером Стивеном Содербергом для создания психологического триллера "Присутствие", который был снят всего за три недели после того, как ей было отказано в съемках на фоне забастовок сценаристов и актеров.

Премьера фильма состоялась в прошлом месяце на фестивале "Сандэнс", и его приобрела для проката независимая студия Neon. Ранее студия распространяла корейский хит-триллер "Паразиты", который неожиданно стал лауреатом премии "Лучший фильм" и множества других премий "Оскар".

А пока Джулия покоряла модные вершины, ее бывший бойфренд Канье Уэст появился на Супербоуле в компании своей "жены" Бьянки Цензори. Бьянка была непривычно одетой, а сам Каннье полностью закрыл лицо черной маской, которую дополнил еще одной дизайнерской маской с распятием.