Лучшие модные моменты знаменитостей 2023 года: от "львицы" Кайли Дженнер до стиля "Барби" Марго Робби

От кутюрной таксидермии Кайли Дженнер до большого выступления Рианны на Суперкубке — это были моменты стиля, которые полностью пленили модных экспертов в 2023 году.

Related video

Почти прошел еще один год, принеся с собой множество заявлений о стиле, которые до сих пор будоражат модных экспертов. В 2023 году две крупнейшие мировые поп-суперзвезды — Тейлор Свифт и Бейонсе — отправились в концертные туры, превратив сцены стадионов в свои личные подиумы. Тем временем Рианна рассказала о своей второй беременности в ярком образе Loewe на Суперкубке. В пресс-туре Марго Робби "Барби" все казалось розовым , а роскошная свадьба Софии Ричи на юге Франции превратила ее в сенсацию TikTok. Об этих и других самых модных моментах самых ярких звезд пишет Page Six.

Кроме этого не стоит забывать о модных хулиганках Доджа Кэт и Джулия Фокс, представили одни из своих самых смелых на сегодняшний день ансамблей, оставив после себя множество мемов.

Далее мы предлагаем вам взглянуть на лучшие и самые яркие моменты в жизни знаменитостей за последние 12 месяцев.

"Львица" Кайли Дженнер

Кайли Дженнер посетила показ Schiaparelli Haute Couture весна-лето 2023 в рамках Недели моды в Париже 23 января 2023 года в Париже, Франция.

Кайли Дженнер с львиной головой Фото: Kylie/Instagram

Менее чем через месяц после начала 2023 года магнат макияжа взбудоражила все социальные сети, когда посетила показ в черном бархатном платье с жутко реалистичной головой льва.

Хотя при создании этого модного момента ни одно животное не пострадало, некоторые утверждали, что этот стиль прославляет трофейную охоту, но ему удалось заслужить одобрение PETA , при этом организация похвалила "невероятно инновационное" изделие за то, что оно "прославляет красоту дикой природы".

Доджа Кэт красит город в красный цвет

Доджа Кэт присутствовала на том же показе Schiaparelli Haute Couture, но ее наряд был не просто платьем. Сама певица стала произведением искусства, покрыв свое тело более чем 30 000 кроваво-красными кристаллами Сваровски , которые сделали ее почти неузнаваемой.

Doja Cat в красном Фото: Getty

Завораживающее преображение Доджи, созданное в сотрудничестве с Пэт МакГрат, заняло около пяти часов. В Instagram маэстро макияжа Пэт похвалила "возвышенное терпение" Доджи Кэт. Мы бы сказали, что ожидание того стоило.

Появление Рианны на Супербоуле

Рианна выступала во время перерыва шоу Apple Music Super Bowl LVII на стадионе State Farm Stadium 12 февраля 2023 года в Глендейле, штат Аризона.

Это было ее первое появление на сцене за долгое время. Многие шутили, что пришли концерт Рианны, которое прерывал "какой-то футбол".

Рианна на Супербоуле Фото: Getty

Но певица не просто выступила во впечатляющем наряде от Loewe. Она еще и сообщила о своей второй беременности перед тысячами зрителей, расстегнув куртку.

Объявление о беременности Рианны положило начало еще одной череде звездных моментов в стиле материнства для суперзвезды, кульминацией которых стало рождение второго ребенка от A$AP Rocky в августе.

Гвинет Пэлтроу на суде

Возможно, она "потеряла полдня катания на лыжах" после столкновения на склоне в 2016 году, но основательница Goop покорила своими образами в стиле "тихой роскоши", превратив каждое свое появление в зале суда в модный показ.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

От кашемирового трикотажа и широких вельветовых брюк до вирусных очков-авиаторов — каждый образ был лучше предыдущего. А потом Пэлтроу выиграла гражданское дело, доказав, что единственное, в чем она виновата, — это отличный вкус.

Тейлор Свифт во время Eras Tour

Тур Eras Tour поп-суперзвезды стартовал в марте, побив рекорды и наполнив стадионы. И в дополнение к тому, что она наполнила свои трех с половиной часовые выступления своими лучшими хитами, Свифт представила десятки дизайнерских костюмов, которые отдали дань уважения многочисленным эпохам ее стиля на протяжении всей ее карьеры.

Тейлор Свифт во время Eras Tour

Всякий раз, когда появлялись новые наряды, поклонники Свфит, или Swifties, могли быть уверены, что что-то происходит — как, например, когда музыкант демонстрировал серию полностью синих ансамблей перед тем, как объявить о выходе альбома "1989 (Taylor's Version)".

София Ричи говорит: "Да"

Младшая сестра Николь стала образцом тихой роскоши после ее модной свадьбы с музыкальным руководителем Эллиотом Грейнджем в апреле.

Свадьба Софии Ричи Фото: Instagram nicolerichie

Благодаря трио платьев Chanel Haute Couture в дополнение к образам от Khaite, Proenza Schouler и Paco Rabanne, ее роскошное свадебное торжество покорило TikTok и практически за одну ночь превратило ее в очень популярную девушку.

Дело Карла Лагерфельда продолжает жить на Met Gala

Первый понедельник мая, посвященный теме "Карл Лагерфельд: линия красоты", был по-настоящему полон данью памяти покойному креативному директору Chanel.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

От твидового платья Энн Хэтэуэй с булавками до косплея Choupette от Doja Cat и жемчугам Ким Кардашьян.

Джаред Лето и Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Конечно, нельзя обойти вниманием и Джареда Лето, который появился на красной дорожке в плюшевом костюме кошки Шупетт.

Венец славы Кейт Миддлтон

Коронация короля Чарльза III в мае вызвала фурор и за ней следили по всему миру. Но настоящий триумф был у Кейт Миддлтон, которая вместо тиары выбрала головной убор от Джесс Коллетт и Александр Маккуин, состоящий из серебристых листьев.

Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта носила мини-версию этого аксессуара, создавая незабываемый момент матери и дочери среди пышности и обстановки этого дня.

Достойный подиума тур Бейонсе "Ренессанс"

Тейлор Свифт была не единственным поп-феноменом, который в этом году устроил фанатам грандиозный тур; Бейонсе воплотила в жизнь свой альбом "Ренессанс", представив ослепительную демонстрацию, включающую нестандартные образы от Loewe, Gucci, Alexander McQueen и Balmain, и это лишь некоторые из них.

Концертный тур Бейонсе "Ренессанс"

А когда хитмейкер ввела полностью серебряный дресс-код на своих шоу, фанаты певицы подчинились, превращая площадку за площадкой в ​​Chrome House Бейонсе.

"Барби" Марго Робби

Barbiecore достиг новых высот в преддверии выхода фильма Mattel от Греты Гервиг, где звезда Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамал работали вместе, чтобы воплотить в жизнь некоторые из самых знаковых нарядов главной куклы.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Фото: Getty Images

От мини-платья Hervé Léger, созданного по образцу оригинального полосатого купальника Барби 1959 года, до дуэта ярко-розовых моделей Atelier Versace, вдохновленных Барби "день-ночь" 1985 года , парад нарядов Робби (в основном розовых) для пресс-тура помог сделать "Барби" кинематографическим событием года.

Конфликтующая одежда Биберов

Они нас троллят? После нескольких лет совместных выходов в свет, казалось бы, одетых для разных мероприятий, Джастин и Хейли Бибер довели свое несоответствие до крайности на мероприятии последнего в Роде в Нью-Йорке в августе этого года. Модель выглядела восхитительно в горячем мини-платье и на каблуках, а ее муж появился в серых спортивных штанах и желтых кроксах.

Хейли и Джастин Бибер в максимально неподходящих нарядах Фото: Getty Images

"Как будто это был не день Джастина. Это был день Хейли. Он пришел, чтобы поддержать свою жену, и точка. Но кроме того, он по-прежнему выглядит круто, так что вы не можете ненавидеть этого парня", — рассказала GQ Hype подруга Хейли Келия Мониз о вирусном моменте.

Металлический момент Джулии Фокс

Это был знаменательный год для бывшей девушки Канье Уэста, которая извлекла максимум из их короткого романа. Джулия Фокс выходила на подиумы, появлялась на обложках журналов и выпустила мемуары в 2023 году.

В промежутке между всем этим она привлекала внимание на неделях моды в Нью-Йорке, Милане и Париже, демонстрируя типично диковинные наряды. В том числе крохотное металлическое бикини, которое она выбрала для открытия Нью-Йоркской недели моды в сентябре.

Джулия Фокс в крохотном бикини Фото: Getty Images

"Из-за этого у меня были проблемы. Было много ненавистников, которые говорили: "Это неприемлемо. Это подает такой плохой пример". Но это типа: "Почему? Это просто мое тело. Мое тело уродливое? Является ли мое тело преступлением? Мое тело ударило твою бабушку? То, как они вели себя, было типа: "Какого черта!" – шутила Джулия.

Откровенный дизайн Ким Кардашьян

Основательница Skims привлекла внимание всех социальных сетей благодаря октябрьскому выпуску бюстгальтера Ultimate Nipple Bra ее бренда, модели пуш-ап со встроенными сосками "для шокового фактора".

Ким Кардашьян рекламирует свой новый бюстгальтер

Некоторые приветствовали это изобретение как "гениальное", в то время как другие думали, что это похоже на первоапрельскую шутку. Но "шутка" стала модным событием.

Напомним, ранее Фокус писал о нарядах Met Gala 2023, посвященных памяти Карла Лагерфельда.