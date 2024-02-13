Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Большая премьера байопика "Боб Марли: One Love" в Киеве (фоторепортаж)

Анатолий Анатолич фото 2024
Фото: B&H Film | Анатолий Анатолич

С 14 февраля в украинских кинотеатрах стартует показ биографического фильма о музыкальном феномене родом с Ямайки, покорившем стадионы европейских столиц, крупнеших городов США, а потом и всего мира. Короткая жизнь Боба Марли до сих пор вдохновляет миллионы.

Related video

Накануне в кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver прошел премьерный показ байопика "Боб Марли: One Love"! Первыми оценить фильм пришли украинские селебритиз, блогеры и журналисты. Фокус побывал на премьерном событии.

Макс Гордеев фото 2024 Fullscreen
Макс Гордеев

Яркая история, прославляющая жизнь и музыку иконы, вдохновлявшая целые поколения своими посланиями любви и единства. Впервые на большом экране откройте для себя увлекательную историю Боба Марли о взлетах и ​​падениях, связанных с его революционной музыкой.

Fullscreen
Таня Карикова Fullscreen
Таня Карикова
Коля Матросов Fullscreen
Коля Матросов
Шалена Fullscreen
Шалена
Анатолий Анатолич фото 2024 Fullscreen
Анатолий Анатолич
Fullscreen
Fullscreen
Богдан Рубан фото 2024 Fullscreen
Богдан Рубан
Fullscreen

Ранее Фокус писал о премьерном показе фильма Алана Бадоева "Долгие сутки".