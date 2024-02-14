"Поставили в такие условия": украинская актриса объяснила, почему снималась вместе с россиянами (видео)

Виталина Библив, которую украинцы знают по фильму "Домик на счастье", с 2008 года выплачивала кредит, взятый на покупку недвижимости. Для того чтобы не стать жертвой коллекторов и не лишиться жилья, она принимала участие в российско-украинских проектах.

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Украинская актриса Виталина Библив в свое время снималась в общих проектах с россиянами, чтобы выплатить кредит и не остаться без жилья на улице. Об этом Виталина рассказала во время разговора с Алиной Доротюк, которой дала интервью.

Кредит на приобретение недвижимости — дорогой квартиры — украинская артистка взяла еще в 2008 году. Говорит, что на то время финансовое состояние позволяло ей без проблем выплачивать сумму, потраченную на покупку. Однако все изменил экономический кризис. Заработки падали, а выплачивать проценты по займу нужно было все также. Кроме того артистке стали угрожать коллекторы, которые как звонили, так и приходили лично, иногда стучась в двери к женщине даже по ночам.

Поэтому Виталина Библив начала даже сниматься в массовках. По этой же причине артистка позволяла себе выходить на одну сцену с российскими коллегами после 2014 года, когда ВС РФ захватили Крым и вторглись на Донбасс.

"Я снималась в российских проектах после 2014 года. Мое государство поставило меня в такие условия, что не сниматься в российских фильмах и проплатить кредит я не могла", — рассказала Виталина Библив.

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Она отметила, что, как только выплатила займ (а произошло это в 2020 году), прекратила всяческое участие в российско-украинских проектах.

Напомним, несколько ранее во время интервью Виталина Библив расплакалась, говоря о родных в оккупации. В селе Великая Лепетиха Херсонской области у Виталини Библив остались тетя и дядя. Есть у актрисы и родственники в РФ, однако с ними она прекратила общение.

Также мы писали о том, что во Львове разразился скандал из-за исполнительницы роли Кармен, которая выступала на сцене с россиянами. Валентина Плужникова заявила, что ее совместное выступление с российскими актерами на сцене проходило в рамках обучения. Однако руководство Львовской оперы все равно приняло решение не доверять 27-летней артистке исполнение роли.