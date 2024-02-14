26-летний сын Шварценеггера Джозеф Баэна продемонстрировал свое мускулистое тело (видео)

Видео стало популярным, пользователи поддержали Джозефа и оставили много положительных комментариев.

Related video

Сын знаменитого бодибилдера, актера и политика Арнольда Шварценеггера Джозеф Баэна продолжает активно заниматься спортом. Он продемонстрировал свое точеное телосложение и впечатляющие "кубики", опубликовав видео на своей странице в Instagram.

26-летний бодибилдер, сын 76-летнего Арнольда и его бывшей домработницы Пэтти Баэна показал, как он тренируется в спортзале.

"При правильном освещении все выглядит по-другому" — так он подписал свой пост, который получил более 5 тысяч лайков. Он подтвердил фанатам в комментариях, что в настоящее время он весит 195 фунтов (88, 45 кг).

Видео с участием культуриста-любителя в спортзале появилось всего через несколько дней после того, как он появился на Overcome Pocast, где он рассказал о зрелости.

"Люди не желают быть открытыми к переменам и новым идеям и это действительно обидно, потому что так у людей возникает огромное чувство зрелости. Потому что люди, которые готовы заявить свою позицию, выслушают противоположную позицию, а затем смогут открыто поразмышлять и честно решить, что правильно, а что нет. Это — правильный путь. Не все правы во всем, и я думаю, что самое главное — люди постоянно думают, что они правы", — заявил Джозеф.

Баэна начал работать риэлтором в 2022 году и в том же году продал свой первый дом, при этом он все еще пытается построить актерскую карьеру. Однако, в отличие от своего отца, который сделал себе имя, снявшись в крупнейших голливудских блокбастерах, таких как "Терминатор", Баэна больше интересуется инди-индустрией. "Я считаю, что инди-фильмы немного более интересны, чем фильмы с большими кассовыми сборами", — признался Баэна.

Когда его спросили, почему он так думает, он ответил: "У этой истории нет никакого плана, она просто рассказывает хорошую историю. Это просто классная история, которую хотел рассказать художник, он же режиссер или писатель".

Ранее, 28 декабря сообщалось, что Арнольд Шварценеггер устроил пижамную вечеринку без внебрачного сына. Звезда голливудских боевиков в компании сыновей и зятя зажигал возле рождественской елки. Мужчины нарядились в одинаковые пижамы и солнцезащитные очки.