"Я это все съем": Аlyona Аlyona показала подарок от своего возлюбленного ко Дню Валентина

В сладкий букет была вложена валентинка, однако, что там написано артистка не сообщила.

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Украинская рэп-исполнительница и одна из представительниц Украины на "Евровидении-2024" Аlyona Аlyona похвасталась подарком от бойфренда ко Дню святого Валентина. Своими впечатлениями артистка поделилась с поклонниками в Instagram.

Возлюбленный Алены постарался презентовать ей то, что звезда любит больше всего. Более того, вид этого подарка тоже очень понравился артистке:

"Смотрите какая красота, какие цвета. А знаете что, я это все съем. А чего? Потому что это зефир, а я люблю зефир, маршмелоу. Аж жаль, оно такое красивое", — прокомментировала Алена.

Также в такой вкусный букет была добавлена открытка-валентинка, но содержанием послания рэперша делиться с поклонниками не стала.

Также артистка призналась, что ее языком любви являются не только подарки, но и слова поддержки и физические прикосновения.

Кто такая Alyona Alyona

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Олеговна Савраненко — украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальме совместно с Jerry Heil. Родилась 14 июня 1991 года в Капитановке, Кировоградской области.

Имеет два высших образования. Окончила Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды. Работала воспитательницей и заведующей детсада.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", а потом второй видеоклип — на песню "Голови"[, который в течение месяца набрал 1 000 000 просмотров.

В 2020 году становится участницей шоу "Танцы со звездами". 15 января 2021 года стала обладательницей приза зрительских симпатий премии Music Moves Europe Talent Awards.

Ранее сообщалось, почему творчество аlyona аlyona разорвало украинские чарты и не только их. Украинская рэп-исполнительница аlyona аlyona ворвалась в отечественные хит-парады с зажигательным рэпом и сразу наделала незаурядного шума.