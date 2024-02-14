Девушка бывшего мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу показала сюрприз от любимого (фото)

Роман Мурата и Анастасии стремительно развивается. Девушка очередной раз призналась в любви своему избраннику.

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Анастасия, новая девушка турецкого и украинского бизнесмена, ресторатора Мурата Налчаджиоглу показала, как ее поздравил любимый в День святого Валентина. Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Instagram.

Видно, что вся комната романтично украшена красными шариками в виде сердец, а у окна стоит букет цветов и большая мягкая игрушка.

Такую романтическую и праздничную атмосферу девушка прокомментировала так: "Вот такое доброе утро. Мне так нравится смотреть, как ты что-то делаешь. Нравится просто смотреть с тобой фильмы или готовить ужин. Все моменты с тобой наполнены любви, позитива и тепла".

Анастасия призналась Мурату в любви и отметила, что хотела бы, чтобы их отношения продолжались всю жизнь.

"Хочу, чтобы они продолжались вечность. Я так сильно тебя люблю", — написала она.

Ранее, 18 октября, 46-летний Мурат Налчаджиоглу спровоцировал слухи о разводе с 27-летней женой Лилией. Украинская визажистка, в свою очередь, также почистила соцсети. Кроме этого, Лилия отписалась от предпринимателя.