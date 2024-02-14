Календарь красоты на вторую половину февраля 2024 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В феврале будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине февраля 2024 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину февраля 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 15, 21, 26, 28 февраля

Маникюр и педикюр: 15, 19-22, 26-29 февраля

Удаление пигментных пятен, бородавок: 15-26 февраля

Эпиляция и депиляция: 15, 17, 18, 22, 23, 26 февраля

Похудение: 19, 22, 23, 26 февраля

Хирургические операции: 15, 22 февраля

Лечение зубов: 15-26 февраля

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (11-23 февраля) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (24 февраля) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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