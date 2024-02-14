Новый тренд 2024: брюки капри — возвращение из 90-х

Все мы знаем, что модные тенденции способны меняться со временем и периодически одни тренды, то приобретают популярность, то снова возвращаются. Так произошло и с некогда известным в 90-е годы трендом как брюки капри.

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Большинство женщин помнят эту моду и широкий выбор моделей этой одежды и только молодое поколение впервые удивленно отреагирует на этот тренд. В 2024 году брюки капри возвращаются. Поэтому Фокус подготовил подборку моделей, которые будут актуальны в 2024 году для этих вещей.

Что такое капри?

Брюки капри — это вид женской или даже мужской одежды, который имеет длину до середины голени. Этот вариант брюк характерен на теплое время и имеет различные вариации — от спортивных до изысканных. Они часто используются как альтернатива длинным брюкам или юбкам для создания более летнего и непринужденного образа.

Простыми словами — это укороченные брюки, которые являются идеальным вариантом летом.

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С чем носить капри?

Основными вариантами для ношения капри являются футболки или топы. Вы можете сочетать капри с обычными футболками или топами для создания кэжуал образа. Можно выбирать яркие или принтованные модели, чтобы добавить больше стиля. Однако избегайте сочетания капри с футболками или топами, которые слишком длинные или слишком большие, поскольку это испортит пропорции вашего тела.

Конечно под капри можно одеть блузы или рубашки. Это добавит элегантности вашему образу. Чтобы создать более элегантный вид, попробуйте совместить капри с сапогами или туфлями с небольшим каблучком. Это повысит ваш стиль и добавит женственности.

Для более удобного и зимнего вида добавьте к капри свитшот или джемпер. Это создаст стильный образ с ощущением комфорта.

Если вы предпочитаете спортивный стиль, то капри можно совместить с футболками или топами с логотипами спортивных марок и удобными кедами или кроссовками.

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