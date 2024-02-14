Эти женские стрижки всегда будут в моде: топ-4 варианта с которыми вы всегда будете в тренде

С приходом весны у каждой женщины появляется неуемное желание сделать что-то со своими волосами. Конечно, кто-то долго вынашивает идею и точно знает, как хочет воплотить ее в реальность, а кому-то нужна подсказка, чтобы получить желаемый вид.

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Именно поэтому, чтобы женщинам было легче выбирать, какую стрижку сделать себе с приходом тепла, Фокус подготовил подборку вечно актуальных и трендовых стрижек, которые всегда будут в моде.

Боб-каре

Боб-каре является вечным трендом, который всегда остается популярным. Это стиль прически, который приобрел популярность еще в 1920-х годах и до сих пор высоко оценивается в мире моды. Многие знаменитости и модели стригут боб-каре, поскольку он придает стильный и элегантный вид, а также отлично подходит для разных типов волос и лица. Этот вечный тренд всегда из года в год модифицируется, чтобы подойти к современным модным тенденциям и личному стилю.

Боб

Стрижка "боб" остается популярной из года в год и уже успела занять место вечного тренда в мире женских причесок. Она популярна благодаря своей универсальности и возможности подобрать ее вариацию, отвечающую индивидуальным потребностям.

Часто эта стрижка имеет короткие волосы, которые заканчиваются около подбородка или на уровне плеч, но также она может быть немного длиннее или иметь неровную длину. В зависимости от лица и типа волос, боб можно сочетать с челкой, прямой челкой или боковым пробором. В любом случае, боб всегда выглядит стильно и модно.

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Пикси

Стрижка пикси — это короткая женская стрижка, которая идеально подходит для разных типов волос. Она характеризуется тем, что волосы на затылке и боковых участках обрезают коротко, а на верхней части головы оставляют немного длины. Этот стиль стрижки считается вечным трендом из-за его универсальности и возможности экспериментировать с различными вариациями. Он помогает создать объем и текстуру волос, а также несмотря на практичность выглядит молодо и энергично.

Длинные слои

Конечно, женская стрижка с длинными слоями является вечным трендом в мире моды и красоты. Эта стрижка придает волосам объем и текстуру, создавая естественный и стильный вид. Длинные слои позволяют дополнительно подчеркнуть форму лица и развернуть всю красоту волос. Стоит отметить, что в соответствии с особенностями лица и типа волос, стилисты могут приспособить эту стрижку, чтобы подошла именно вам. Эта стрижка удачно подходит на разный возраст, ведь стилисты считают, что она молодит.

Напомним, ранее мы писали, о стрижка для женщин после 40 лет: какие прически помогут выглядеть моложе. Кроме этого, Фокус писал, Стрижка каре — тренд 2024 года: пять вариантов самой модной прически.