Не в Израиле, а в США: сын Биньямина Нетаньяху проводит время во Флориде

Яира, Нетаньяху, 32-летнего сына премьер-министра Израиля видели в роскошных апартаментах, где месяц проживания стоит пять тысяч долларов. И его охраняли израильские телохранители.

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Яир Нетаньяху, 32-летний сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху, как оказалось, сейчас находится не в Израиле, где продолжается военная операция против ХАМАС, а в роскошной арендованной квартире за 5000 долларов. На фото, полученных Daily Mail, видно, что Яира охраняют телохранители, а сам он бездельничает в шортах и ​​спортивных штанах, потягивает напитки и развлекает друзей с помощью VR-гарнитуры на просторной террасе своей двухкомнатной квартиры.

Яир служил в ЦАХАЛ, и мог снова отправиться в армию, но вместо этого он предпочел отправиться в Халландейл-Бич, недалеко от Майами.

Яир Нетаньяху во Флориде

Его отец призвал рекордное количество резервистов вести жестокую войну против ХАМАС и очистить сектор Газа от террористов. Но Яира среди них не оказалось.

Таблоиды пишут, что Яир однажды назвал себя "израильским принцем Гарри". Израильские СМИ писали о том, что он вел жизнь типичного представителя "золотой молодежи" и имел репутацию плейбоя.

Также Daily Mail процитировала известного критика Нетаньяху, журналиста израильской газеты "Гаарец" Ури Мешгав, который заявил, что Яир "любит вести войну, но через социальные сети. Он ленивый сын-бездельник, который тусуется в Майами, в то время как его отец-премьер-министр призывает простых израильтян жертвовать своими сыновьями и жизнями".

Резервисты, которые бросили учебу, работу и отпуск в США, чтобы вернуться в Израиль, также раскритиковали Яира за то, что он не сделал того же.

"Я был одним из немногих, кто имел право участвовать в боевых действиях на моем рейсе, но там были врачи, волонтеры и множество людей, которые просто хотели быть там, чтобы поддержать свои семьи. Я думаю, что большинство израильтян скажут вам, что они чувствуют моральное обязательство внести свой вклад. Больше всего стыдно, что такому выдающемуся общественному деятелю плевать", — сказал Томер, 23-летний студент университета из Сан-Франциско.

Яир Нетаньяху во Флориде

Яир провел большую часть прошлого года в США и пытался получить вид на жительство до резни 7 октября 2023 года, хотя после нападения он решил остаться во Флориде.

В конце концов Яир поддался давлению общественности и в конце ноября улетел обратно в Тель-Авив, где его сфотографировали, работающим на телефонах службы скорой помощи НПО.

Яир Нетаньяху на телефоне службы скорой помощи Фото: Walla

Но, как стало известно DailyMail, он вернулся в США уже в середине января, оставаясь практически вне поля зрения в своих шикарных апартаментах в миле от океана и в нескольких минутах езды от Майами-Бич.

Источники сообщают, что Яира круглосуточно охраняют два вооруженных агента израильской службы безопасности Шин Бет, которые сопровождают его в спортзал, бассейн и всякий раз, когда он покидает шикарное высотное здание.

Комплекс может похвастаться удобствами курортного типа, включая теннисные корты, спа-центр, игровой зал, частный кинотеатр, сигарную комнату и винный погреб.

Яира видели помогающим сортировать пожертвованные припасы солдатам ЦАХАЛа и израильским семьям, пострадавшим от войны между Израилем и ХАМАСом, совместно с неправительственной организацией "Едидим США" в Форт-Лодердейле 17 октября.

DailyMail отмечает, что Яир не может устроиться на работу, поскольку находится в США по туристической визе.

Но стоимость его пребывания в США под защитой агентов спецслужб, которые меняются каждые две недели, возросла до миллиона шекелей (275 000 долларов США).

"Дело не только в деньгах, это молодые, сильные, высококвалифицированные сотрудники службы безопасности. Они могли бы здесь сражаться за Израиль, но вместо этого они присматривают за ним", — добавил Мешгав.

Кто такой Яир Нетаньяху

Яир, первый из двух сыновей 74-летнего Нетаньяху и его 65-летней Сары, его третьей жены. У него есть брат Авнер. Яир изучал театральное искусство в средней школе, а затем прошел обязательную национальную службу в подразделении пресс-секретаря ЦАХАЛа. В отличие от любого рядового солдата, Яира в силу должности отца сопровождала охрана.

Яир Нетаньяху с отцом у Стены Плача Фото: Walla

На его странице в Instagram полно фото из его путешествий вместе с отцом. Когда он сопровождал его во время официальных визитов и встречался с такими политическими деятелями, как Билл Клинтон, Владимир Путин, Дональд и Мелания Трамп.

Яир Нетаньяху во Флориде с Шиндзо Абе

Но выпускник факультета международных отношений наиболее известен тем, что периодически оказывался в центре скандалов.

Ему неоднократно предъявляли иск за клевету: он выплатил 34 000 долларов женщине, которую он обвинил в романе с одним из оппонентов его отца, и еще 19 500 долларов женщине-депутату, которую он назвал "уродливой внутри и снаружи".

Яир Нетаньяху в зале суда Фото: Walla

Яир покинул Израиль в начале 2023 года после сообщений, что Нетаньяху запретил ему использовать социальные сети для очернения израильтян, выступающих против спорных судебных реформ.

Он провел некоторое время в Пуэрто-Рико и в апреле прошлого года прибыл в США, где туристическая виза обычно позволяет иностранным посетителям оставаться максимум на шесть месяцев.

Адвокат Яира Уриэль Хур Низри заявил в сентябре, что Яир жил за границей из-за "преследований" в Израиле.

Яир Нетаньяху в Венгрии Фото: Instagram Yair Netanyahu

А всего за несколько дней до нападения ХАМАС на рейв-фестиваль в Израиле 7 октября, адвокат Мелании Трамп Майкл Уайлдс объявил, что его фирма представляет интересы Яира "в связи с его международными делами". Уайлдс повторил сообщения израильских СМИ, что Яир подал заявку на получение грин-карты для обеспечения вида на жительство в США.

Яир Нетаньяху Фото: Instagram Yair Netanyahu

Яир отпраздновал свой 32-й день рождения в июле прошлого года.

Напомним, ранее отец Яира, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не собирается вытеснять население Газы и не будет постоянно оккупировать сектор.

Нетаньяху впервые заявил это, выступив с видеообращением в своем аккаунте соцсети Х, в котором подчеркнул, что цель Израиля в Газе — не постоянная оккупация, а демилитаризация и дерадикализация сектора.