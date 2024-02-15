Не в Ізраїлі, а в США: син Біньяміна Нетаньягу проводить час у Флориді

Яіра Нетаньягу, 32-річного сина прем'єр-міністра Ізраїлю бачили в розкішних апартаментах, де місяць проживання коштує п'ять тисяч доларів. І його охороняли ізраїльські охоронці.

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Яір Нетаньягу, 32-річний син прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, як виявилося, зараз перебуває не в Ізраїлі, де триває військова операція проти ХАМАС, а в розкішній орендованій квартирі за 5000 доларів. На фото, отриманих Daily Mail, видно, що Яіра охороняють охоронці, а сам він байдикує в шортах і спортивних штанях, потягує напої і розважає друзів за допомогою VR-гарнітури на просторій терасі своєї двокімнатної квартири.

Яір служив у ЦАХАЛ, і міг знову вирушити в армію, але замість цього він вважав за краще вирушити в Галландейл-Біч, недалеко від Маямі.

Яір Нетаньягу у Флориді

Його батько закликав рекордну кількість резервістів вести жорстоку війну проти ХАМАСу та очистити сектор Газа від терористів. Але Яіра серед них не виявилося.

Таблоїди пишуть, що Яір одного разу назвав себе "ізраїльським принцом Гаррі". Ізраїльські ЗМІ писали про те, що він вів життя типового представника "золотої молоді" і мав репутацію плейбоя.

Також Daily Mail процитувала відомого критика Нетаньягу, журналіста ізраїльської газети "Гаарец" Урі Мешгав, який заявив, що Яір "любить вести війну, але через соціальні мережі. Він ледачий син-бездельник, який тусується в Маямі, тоді як його батько-прем'єр-міністр закликає простих ізраїльтян жертвувати своїми синами і життями".

Резервісти, які кинули навчання, роботу і відпустку в США, щоб повернутися до Ізраїлю, також розкритикували Яіра за те, що він не зробив того самого.

"Я був одним із небагатьох, хто мав право брати участь у бойових діях на моєму рейсі, але там були лікарі, волонтери і безліч людей, які просто хотіли бути там, щоб підтримати свої сім'ї. Я думаю, що більшість ізраїльтян скажуть вам, що вони відчувають моральний обов'язок зробити свій внесок. Найбільше соромно, що такому видатному громадському діячеві начхати", — сказав Томер, 23-річний студент університету із Сан-Франциско.

Яір Нетаньягу у Флориді

Яір провів більшу частину минулого року в США і намагався отримати посвідку на проживання до різанини 7 жовтня 2023 року, хоча після нападу він вирішив залишитися у Флориді.

Зрештою Яір піддався тиску громадськості і наприкінці листопада полетів назад до Тель-Авіва, де його сфотографували, коли він працював на телефонах служби швидкої допомоги НУО.

Яір Нетаньягу на телефоні служби швидкої допомоги Фото: Walla

Але, як стало відомо DailyMail, він повернувся до США вже в середині січня, залишаючись практично поза увагою у своїх шикарних апартаментах за милю від океану і за кілька хвилин їзди від Маямі-Біч.

Джерела повідомляють, що Яіра цілодобово охороняють два озброєні агенти ізраїльської служби безпеки Шин Бет, які супроводжують його до спортзалу, басейну і щоразу, коли він залишає шикарну висотну будівлю.

Комплекс може похвалитися зручностями курортного типу, включно з тенісними кортами, спа-центром, ігровою кімнатою, приватним кінотеатром, сигарною кімнатою і винним погребом.

Яіра бачили за тим, як він допомагав сортувати пожертвувані припаси солдатам ЦАХАЛу та ізраїльським сім'ям, які постраждали від війни між Ізраїлем і ХАМАСом, спільно з неурядовою організацією "Єдідім США" у Форт-Лодердейлі 17 жовтня.

DailyMail зазначає, що Яір не може влаштуватися на роботу, оскільки перебуває у США за туристичною візою.

Але вартість його перебування в США під захистом агентів спецслужб, які міняються кожні два тижні, зросла до мільйона шекелів (275 000 доларів США).

"Справа не тільки в грошах, це молоді, сильні, висококваліфіковані співробітники служби безпеки. Вони могли б тут битися за Ізраїль, але замість цього вони наглядають за ним", — додав Мешгав.

Хто такий Яір Нетаньяху

Яір, перший із двох синів 74-річного Нетаньяху і його 65-річної Сари, його третьої дружини. У нього є брат Авнер. Яір вивчав театральне мистецтво в середній школі, а потім пройшов обов'язкову національну службу в підрозділі прес-секретаря ЦАХАЛу. На відміну від будь-якого рядового солдата, Яіра через посаду батька супроводжувала охорона.

Яір Нетаньяху з батьком біля Стіни Плачу Фото: Walla

На його сторінці в Instagram повно фото з його подорожей разом із батьком. Коли він супроводжував його під час офіційних візитів і зустрічався з такими політичними діячами, як Білл Клінтон, Володимир Путін, Дональд і Меланія Трамп.

Яір Нетаньяху у Флориді з Шиндзо Абе

Але випускник факультету міжнародних відносин найбільш відомий тим, що періодично опинявся в центрі скандалів.

Йому неодноразово пред'являли позов за наклеп: він виплатив 34 000 доларів жінці, яку він звинуватив у романі з одним з опонентів його батька, і ще 19 500 доларів жінці-депутату, яку він назвав "потворною всередині і зовні".

Яір Нетаньягу в залі суду Фото: Walla

Яір покинув Ізраїль на початку 2023 року після повідомлень, що Нетаньягу заборонив йому використовувати соціальні мережі для очорнення ізраїльтян, які виступають проти спірних судових реформ.

Він провів деякий час у Пуерто-Рико та у квітні минулого року прибув до США, де туристична віза зазвичай дозволяє іноземним відвідувачам залишатися максимум на шість місяців.

Адвокат Яіра Уріель Хур Нізрі заявив у вересні, що Яір жив за кордоном через "переслідування" в Ізраїлі.

Яір Нетаньягу в Угорщині Фото: Instagram Yair Netanyahu

А всього за кілька днів до нападу ХАМАС на рейв-фестиваль в Ізраїлі 7 жовтня, адвокат Меланії Трамп Майкл Вайлдс оголосив, що його фірма представляє інтереси Яіра "у зв'язку з його міжнародними справами". Вайлдс повторив повідомлення ізраїльських ЗМІ, що Яір подав заявку на отримання грін-карти для забезпечення посвідки на проживання у США.

Яір Нетаньягу Фото: Instagram Yair Netanyahu

Яір відсвяткував свій 32-й день народження в липні минулого року.

Нагадаємо, раніше батько Яіра, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль не збирається витісняти населення Гази і не буде постійно окуповувати сектор.

Нетаньяху вперше заявив це, виступивши з відеозверненням у своєму акаунті соцмережі Х, у якому наголосив, що мета Ізраїлю в Газі — не постійна окупація, а демілітаризація та дерадикалізація сектора.