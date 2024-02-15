Внучка Эрнеста Хемингуэя станет ведущей программы о духовности

Внучка Эрнеста Хемингуэя, Мэриел Хемингуэй, звезда фильма о модели Playboy, станет ведущей. Ранее Мэриел выпустила откровенную книгу мемуаров.

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Мэриел Хемингуэй, внучка знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя объявила, что она станет ведущей и исполнительным продюсером документального сериала "Нет места лучше OM". Мэриел уже много лет практикует трансцендентальную Медитацию, а также известна, как оратор и актриса. Ее новая программа будет исследовать невидимый мир сознания, осознанности, энергии и науки духовности. Об этом пишет Daily Mail.

"В этом сериале рассматриваются темы, которые меня глубоко интересуют и которыми я увлекаюсь, включая благополучие души и тела, духовность и осознанность", — рассказала Мэриел, сказав, что она улучшила свою жизнь благодаря практике осознанности и теперь хочет помочь другим.

Мэриел Хемингуэй в юности

Мэриел ранее прославилась, снявшись в скандальном фильме 1983 года "Звезда-80" о модели Playboy Дороти Страттен, которую изнасиловал и убил ее муж Пол Снайдер. В картине роль Пола исполнил Эрик Робертс.

Также Мэриел снималась у Вуди Аллена в его фильме "Манхэттен", а в 2014 году она совместно с Опрой Уинфри продюсировала номинированный на премию "Эмми" фильм "Бегство от безумия" про свою семью, в котором рассказывала о борьбе с алкоголизмом и наркотиками. А также о самоубийстве своей сестры Марго.

Внучка Хемингуэя выпустила несколько книг, в том числе мемуары "Вышло солнце". В которых она рассказала, что когда она пыталась пробиться в Голливуде, к ней приставали Боб Фосс и Роберт Де Ниро. А когда Вуди Аллен пригласил ее в Париж, то хотел, чтобы они жили в одном номере.

Мэриел Хемингуэй и Вуди Аллен Фото: Getty Images

Мэриел на тот момент была несовершеннолетней. Хотя Мэриел отклонила ухаживания Вуди, она заявила в книге, что продолжала "любить его как друга" и была благодарна, что они поддерживали связь.

Напомним, Эрнест Хемингуэй был женат четыре раза. У него родились трое сыновей. Мэриел – дочь его старшего сына Джона Хэдли Никанора, которого все звали Джек. Мэриел и ее сестры Джоан и Марго, которая покончила с собой в 1996 году утверждали, что отец насиловал их.

Марго стала пятой из семьи Хемингуэй, кто покончил с собой. Биографы писатели даже назвали это "проклятьем". Кроме Эрнеста, который застрелился в 1961-м, его отца Кларенса и Марго, свели счеты с жизнью его младший брат Лестер и его младшая сестра Урсула.

Напомним, ранее в Торонто продавали квартиру, где жил Эрнест со своей первой женой.