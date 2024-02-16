16 февраля 2024 года: день памяти 12-ти мучеников Кесарийских - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя просить прощение не от чистого сердца — можно накликать на себя беду. Снегопад в этот день — к затяжной весне.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память 12 мучеников Кесарийских — Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевка, Федула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремия, Исайя. Все они умерли в мучениях за веру во Христа.
Также 16 февраля — День военного журналиста в Украине.
Что нельзя делать 16 февраля:
- заниматься физическим трудом
- оскорблять других и желать им зла
- лукавить, хитрить
- извиняться не от чистого сердца
- убирать в доме
Народные приметы и поверья:
- порывистый ветер — к резкому похолоданию
- снегопад — к затяжной весне
- тает лед на озерах — к ранней весне
- громко кричат птицы — к морозам
День ангела празднуют:
Валент, Даниил, Иеремия, Илья, Исаия, Макарий, Маруф, Никон, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Селевкий, Феодул, Флавиан, Юлиан
Родились сегодня:
1731 — Марчелло Баччарелли (ум. 1818), итальянский художник-портретист эпохи барокко
А также в этот день:
1923 — Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона
1948 — американским астрономом Джерардом Койпером открыта Миранда, спутник Урана
2005 — вступил в силу Киотский протокол