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Стиль жизни

Дом хоббита: в Британии сдают недвижимость с подземным дворцом

подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда
Фото: Savills | Под садом скрывается настоящее убежище Джеймса Бонда

Снаружи дом выглядит, как маленькая сторожка, но под землей скрывается настояний дворе. Снять уникальное убежище можно за 15 тысяч фунтов в месяц.

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Если вы хотите уйти в подполье, то в Великобритании можно снять уникальную недвижимость под землей. В графстве Чешир за 15 тысяч фунтов в месяц можно поселится в настоящем подземном дворце. Об этом пишет Daily Mail.

С улицы апартаменты выглядят, как обычная стеклянная сторожка, размером чуть больше садового сарая.

подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда Fullscreen
Вход в бункер
Фото: Savills

Но если зайти внутрь и спуститься вниз по широкой лестнице, но можно попасть в в главное жилое пространство впечатляющего дизайнерского дома с тремя спальнями, который агент по недвижимости окрестил " убежищем в стиле Джеймса Бонда".

В центре этого подземного дома в богатом районе Алтринчама находится обеденная зона с большим баром и будкой диджея.

Также там есть гостиная с большим телевизором и полностью оборудованная кухня. На внешнем краю этого круглого нижнего уровня расположены три спальни, одна из спален выходит на террасу, а другая оборудована потолочным окном.

подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда Fullscreen
Фото: Savills
подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда Fullscreen
Фото: Savills
подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда Fullscreen
Фото: Savills
подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда Fullscreen
Фото: Savills
подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда
подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда
подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда
подземный дом, бункер, дом хоббита, дом джеймса бонда

В дизайнерском доме никогда не жили, и в нем имеется хорошо укомплектованный и нетронутый бар.

Также в бункере, или дизайнерском доме хоббита есть автомобильный лифт и подземный гараж, который ведет прямо в основное жилое помещение.

Рядом с этим же жилым помещением есть терраса с гидромассажной ванной и винтовой лестницей, ведущей в сад наверху.

В ландшафтном саду имеется крытая зона отдыха на открытом воздухе и несколько мощеных дорожек.

Недвижимость находится недалеко от фешенебельной деревни Хейл, где живут футболисты Премьер-лиги — и центра города Олтринчем.

Рядом находится множество полей для гольфа, развлекательные клубы и парк.

Том Берк из агентства недвижимости Savills сказал: "Этот яркий и современный энергоэффективный дом предоставляет поистине уникальную возможность жить в доме, не имеющем аналогов. Я никогда раньше не был в таком доме в стиле Джеймса Бонда, но он безупречен".

Напомним, ранее Фокус писал о том, как миллиардеры по всему миру готовятся к Судному дню. Так, в конце прошлого года выяснилось, что Марк Цукерберг строит скрытую крепость стоимостью 100 миллионов долларов, похороненную под своим ранчо на Гавайском острове, с собственными запасами энергии и продовольствия, а также взрывоустойчивыми дверями.