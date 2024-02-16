"Ваши петушиные концерты не нужны": Киркоров разозлил россиян турне по Донбассу

Российские боевики предложили Филипу Киркорову, вместо того, чтобы давать концерты в госпиталях, взять в руки оружие и воевать с ними против ВСУ. А сами выступления "короля поп-музыки" террористы назвали "петушиными".

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Российские оккупанты продолжают возмущаться приездом поп-певца Филиппа Киркорова на Донбасс и требуют, чтобы их больше не провоцировали "петушиными концертами". Об этом пишет "Обозреватель".

На этот раз к Киркорову обратились те военные ВС РФ, которых командование погнало на передовую.

"Хотелось бы обратиться к так называемым звездам – Киркорову и всей остальной компании, которые последними событиями просто подорвали свой авторитет и за счет нас пытаются теперь замолить свои грехи. Будем коротки – нам ваши петушиные концерты здесь не нужны. Если вы хотите закрыть свой позор, то снимайте свои костюмы с перьями, наденьте маскхалат, средства бронезащиты, которые уже готовы для вас, и получите оружие", — заявили оккупанты.

Кроме того Киркорова раскритиковал один из представителей оккупационной администрации так называемой "ДНР" — Ян Гагин, который является советником "главы республики" Дениса Пушилина.

"Если бы это (желание приехать на Донбасс, — ред.) от сердца шло, то приехал бы он сюда гораздо раньше, как это делали другие представители шоу-бизнеса. Понятно, что этот приезд — вынужденная мера для "отмены отмены", — заявил Гагин.

Сам Филипп Киркоров никак не прокомментировал такие заявления со стороны российских оккупантов.

Напомним, 13 февраля Ирина Билык жестко ответила Киркорову, спевшему ее песню на Донбассе. В оккупированной Горловке Филип Киркоров исполнил песню Ирины Билык "Снег". Сама украинская артистка ответила россиянину стихом, опубликованным на своей странице в соцсети, в котором говорилось о том, что он давно продал душу дьяволу и теперь глумиться над Украиной.

Также мы писали о том, что "казаки ДНР" возмутились приездом Филиппа Киркорова. В сети появилось видео, на котором местные боевики возмущаются тем фактом, что к ним приехал российский певец, участвующий в "различных сомнительных вечеринках".