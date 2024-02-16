"Ваші півнячі концерти не потрібні": Кіркоров розлютив росіян турне Донбасом

Російські бойовики запропонували Філіпу Кіркорову, замість того, щоб давати концерти в госпіталях, узяти до рук зброю і воювати з ними проти ЗСУ. А самі виступи "короля попмузики" терористи назвали "півнячими".

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Російські окупанти продовжують обурюватися приїздом поп-співака Філіпа Кіркорова на Донбас і вимагають, щоб їх більше не провокували "півнячими концертами". Про це пише "Обозреватель".

Цього разу до Кіркорова звернулися ті військові ЗС РФ, яких командування погнало на передову.

"Хотілося б звернутися до так званих зірок — Кіркорова і всієї решти компанії, які останніми подіями просто підірвали свій авторитет і за рахунок нас намагаються тепер замолити свої гріхи. Будемо короткі — нам ваші півнячі концерти тут не потрібні. Якщо ви хочете закрити свою ганьбу, то знімайте свої костюми з пір'ям, вдягніть маскхалат, засоби бронезахисту, які вже готові для вас, і отримайте зброю", — заявили окупанти.

Крім того Кіркорова розкритикував один із представників окупаційної адміністрації так званої "ДНР" — Ян Гагін, який є радником "глави республіки" Дениса Пушиліна.

"Якби це (бажання приїхати на Донбас, — ред.) від серця йшло, то приїхав би він сюди набагато раніше, як це робили інші представники шоубізнесу. Зрозуміло, що цей приїзд — вимушений захід для "скасування скасування", — заявив Гагін.

Сам Філіп Кіркоров ніяк не прокоментував такі заяви з боку російських окупантів.

Нагадаємо, 13 лютого Ірина Білик жорстко відповіла Кіркорову, який заспівав її пісню на Донбасі. В окупованій Горлівці Філіп Кіркоров виконав пісню Ірини Білик "Снег". Сама українська артистка відповіла росіянину віршем, опублікованим на своїй сторінці в соцмережі, в якому йшлося про те, що він давно продав душу дияволу і тепер знущається з України.

Також ми писали про те, що "козаки ДНР" обурилися приїздом Філіпа Кіркорова. У мережі з'явилося відео, на якому місцеві бойовики обурюються тим фактом, що до них приїхав російський співак, який бере участь у "різних сумнівних вечірках".