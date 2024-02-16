Манго на завтрак и утренняя пробежка: Каменских показала, как проходят ее будни в Колумбии (видео)

Анастасия сейчас усиленно изучает испанский язык для того, чтобы развивать свою музыкальную карьеру в этой стране. Однако некоторые украинцы считают, что Каменских должна была остаться в охваченной войной Украине и продолжать работать там.

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Украинская певица Анастасия Каменских рассказала, как проходят ее будни в Колумбии, куда она улетела к своему мужу Алексею Потапенко (Потапу). Соответсвующее видео артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

На видеокадрах запечатлено будничное утро певицы. Анастасия просыпается, умывается и чистит зубы. После этого Каменских показывает свой легкий завтрак — манго и еще несколько экзотических фруктов. Также артистка показала, как следит за своим физическим здоровьем, отправляясь по утрам на пробежку по окрестностям.

"Могла ли я представить себе, что в желании расширять границы своего творчества дотянусь до Колумбии? Точно нет, но сейчас я уверена, что нет ничего невозможного, если не бояться мечтать и работать много", — подписала опубликованные видеокадры Каменских.

Певица поделилась тем, что всего несколько лет назад она выпустила свою первую испаноязычную песню, а сегодня уже работает с лучшими сонграйтерами со всего мира, с которыми записывают песни топовые латиноамериканские исполнители. По ее словам, Каменских интересно обмениваться опытом и вкладываться в свою каждую новую работу. Ведь даже в песнях на испанском, к зажигательным латиноамериканским ритмам она старается добавлять и украинскую колоритность, не забывая о своих корнях.

"Конечно, предстоит еще много работы. Каждый день я продолжаю учить испанский, работаю над произношением и вокалом. Но зная, чего я хочу, я никогда не прекращу свой путь к цели", — подытожила Анастасия.

Отметим, что откровенный пост певицы о своих буднях в Колумбии вызвал как позитивные, так и негативные отклики украинцев.

Украина вам уже не нужна? Ну так и пойте в своей Колумбии, а о нас забудьте!

Противно смотреть.

Молодец, Настенька! Пусть везет тебе в жизни. Безумных успехов и удачи.

Пример того, как нужно работать и идти к своей цели.

Любопытно, что мешает развивать свое творчество в Украине? — такие комментарии оставили пользователи соцсети под постом Насти Каменских.

Напомним, 10 февраля Потап рассказал, где сейчас находится. Музыкант показал фото из аэропорта и раскрыл страну, где будет работать над созданием "новых суперхитов". Он прибыл на родину Малумы и Шакиры.

Кроме того в конце декабря 2023 года мы писали о том, что Настя Каменских прокомментировала слухи о разводе с Потапом. Певица и рэпер поженились в мае 2019 года. Церемония стала неожиданностью для поклонников звезд, поскольку они до последнего держали свои отношения в секрете.