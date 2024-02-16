Манго на сніданок і ранкова пробіжка: Каменських показала, як проходять її будні в Колумбії (відео)

Анастасія зараз посилено вивчає іспанську мову для того, щоб розвивати свою музичну кар'єру в цій країні. Однак деякі українці вважають, що Каменських повинна була залишитися в охопленій війною Україні та продовжувати працювати там.

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Українська співачка Анастасія Каменських розповіла, як проходять її будні в Колумбії, куди вона полетіла до свого чоловіка Олексія Потапенка (Потапа). Відповідне відео артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На відеокадрах зображено буденний ранок співачки. Анастасія прокидається, вмивається і чистить зуби. Після цього Каменських показує свій легкий сніданок — манго і ще кілька екзотичних фруктів. Також артистка показала, як стежить за своїм фізичним здоров'ям, вирушаючи вранці на пробіжку околицями.

"Чи могла я уявити собі, що в бажанні розширювати межі своєї творчості дотягнуся до Колумбії? Точно ні, але зараз я впевнена, що немає нічого неможливого, якщо не боятися мріяти і працювати багато", — підписала опубліковані відеокадри Каменських.

Співачка поділилася тим, що лише кілька років тому вона випустила свою першу іспаномовну пісню, а сьогодні вже працює з найкращими сонграйтерами з усього світу, з якими записують пісні топові латиноамериканські виконавці. За її словами, Каменських цікаво обмінюватися досвідом і вкладатися у свою кожну нову роботу. Адже навіть у піснях іспанською, до запальних латиноамериканських ритмів вона намагається додавати й українську колоритність, не забуваючи про своє коріння.

"Звичайно, попереду ще багато роботи. Щодня я продовжую вчити іспанську, працюю над вимовою і вокалом. Але знаючи, чого я хочу, я ніколи не припиню свій шлях до мети", — підсумувала Анастасія.

Зазначимо, що відвертий пост співачки про свої будні в Колумбії викликав як позитивні, так і негативні відгуки українців.

Україна вам уже не потрібна? Ну так і співайте у своїй Колумбії, а про нас забудьте!

Гидко дивитися.

Молодець, Настуню! Нехай щастить тобі в житті. Шалених успіхів і удачі.

Приклад того, як потрібно працювати і йти до своєї мети.

Цікаво, що заважає розвивати свою творчість в Україні? — такі коментарі залишили користувачі соцмережі під постом Насті Каменських.

Нагадаємо, 10 лютого Потап розповів, де зараз перебуває. Музикант показав фото з аеропорту та розкрив країну, де працюватиме над створенням "нових суперхітів". Він прибув на батьківщину Малуми та Шакіри.

Крім того, наприкінці грудня 2023 року ми писали про те, що Настя Каменських прокоментувала чутки про розлучення з Потапом. Співачка і репер одружилися в травні 2019 року. Церемонія стала несподіванкою для шанувальників зірок, оскільки вони до останнього тримали свої стосунки в секреті.