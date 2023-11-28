Потап показався з Настею Каменських у Маямі на фоні чуток про розлучення (відео)

Напередодні Артур Адамов стверджував, що подружжя вже не живе разом та через певний час оголосить про розрив.

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Українська співачка Настя Каменських та репер Потап зʼявилися разом у Маямі на фоні чуток про розлучення пари. Роликом музикант поділився в Instagram.

Продюсер показав, як вони з дружиною представляли її новий іспаномовний трек "Tu y Yo" на одній із місцевих передач "La Voz de la Mañana". Настя Каменських зʼявилася в чорній приталеній сукні та із золотими прикрасами.

Потап та Настя Каменських у Маямі

"Пісню "Tu y Yo" було записано декілька років тому ще до початку повномасштабного вторгнення на легендарній студії звукозапису в США, де за останні 30 років були випущені десятки золотих і платинових альбомів всесвітньо відомих виконавців. Вона одразу стала для мене дуже особливою і я не могла дочекатися моменту, щоб поділитися нею зі світом", — розповідає співачка, додавши, що, попри низку перешкод за останні роки, пісня таки дочекалася свого релізу.

Настя Каменських

Чутки про розлучення Насті Каменських та Потапа поширюються останні місяці. Втім, пара відкидає всі домисли щодо можливого розриву. Блогер Артур Адамов упевнений, що знаменитості вже не живуть разом і незабаром повідомлять про це своїм прихильникам.

Настя Каменських

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розповіла про інтервʼю з Настею Каменських, яке стало приводом для багатьох мемів у мережі.

Також Фокус писав про те, як Настя Каменських проводила час із сином Потапа Андрієм.