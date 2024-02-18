18 февраля 2024 года: святителя Льва, папы Римского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться, а также переедать и употреблять алкоголь. Сухая погода в этот день — к урожайному году.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святителя Льва, папы Римского. Святитель Лев — епископ Рима (папа римский) с 29 сентября 440 года по 10 ноября 461 года. Первый папа римский, получивший титул "великий"; известен своей встречей с Аттилой и Томосом к Флавиану, ставшим основой Халкидонского собора. Во понтификата Льва I за его должностью закрепилось название "папа римский".
Что нельзя делать 18 февраля:
- ссориться;
- бездельничать;
- ходить в гости;
- переедать, употреблять алкоголь.
Народные приметы и поверья:
- сухая погода — к урожайному году;
- гроза — к урожаю фруктовых;
- ударил мороз — к теплой и ранней весне;
- дождь сегодня — к засушливому лету.
День ангела празднуют:
Анна, Василий, Виктор, Владимир, Лев, Лукий, Павеле.
Родились сегодня:
1898 — Энцо Феррари (ум. 1988), итальянский конструктор и автопроизводитель, основатель компании Ferrari;
1933 — Йоко Оно, японская и американская художница, певица, музыкант, вдова Джона Леннона;
1954 — Джон Траволта, американский актер, танцор и певец, обладатель премий "Золотой глобус" и "Эмми".
А также в этот день:
1930 — американский астроном Клайд Томбо открыл крупнейшую известную карликовую планету Солнечной системы — Плутон;
1979 — в пустыне Сахара впервые за многие столетия выпал снег;
2021 – Марсоход Perseverance садится на планету Марс и делает ее первые снимки.