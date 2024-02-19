Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили сына Ивана с днем рождения (фото)

Первый совместный ребенок пары появился на свет в 2017 году. После этого телеведущие также стали родителями сына Даниила в 2021.

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Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила своего среднего сына Ивана с семилетием. Семейными кадрами и теплыми словами звезда экрана делится в Instagram с более 1,8 млн подписчиков.

"Ты наша радость и тренажер для нервов одновременно. Умный, смелый, нежный и одновременно своенравный. Знаю, что иногда твоя позиция нас доводит до белого каления, но точно это то, что очень нужно во взрослой жизни", — написала многодетная мама и добавила, что они с папой любят сына и гордятся им.

В частности, Осадчая показала несколько семейных снимков с именинником и Юрием Горбуновым. Иван даже посещал звездных родителей на работе, например, на съемках "Голоса страны".

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном

К поздравлениям в комментариях присоединились рэпер Потап, певица Даша Астафьева, модель Алина Байкова, жена Дмитрия Монатика Ирина, бывшая жена Николая Тищенко Алла Барановская и другие знаменитости.

Тем временем Юрий Горбунов также обратился к 7-летнему Ивану в его день.

"Еще вчера перерезал пуповину, а сегодня тебе уже целых 7 годиков! Наша гордость, наши крепкие нервы, наша любовь и надежда!!!" — написал украинский телеведущий.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном

Также Катя Осадчая показала подарки среднего сына и написала: "Наш именинник".

Сын Кати Осадчей и Юрия Горбунова празднует 7-летие Фото: Instagram kosadcha

Кроме Ивана, звездные супруги воспитывают сына Даниила, который родился в августе 2021 года. Также у Осадчей есть 21-летний наследник Илья, который появился на свет в ее союзе с политиком Полищуком Олегом.

Напомним, Катя Осадчая показала новогоднее фото с наследниками.

Также Фокус писал о мыслях Кати Осадчей и Юрия Горбунова относительно усыновления ребенка.