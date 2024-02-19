"Я был идиотом": Шакил О'Нил рассказал, что из-за своих ошибок потерял семью (фото)

Известный баскетболист признался, что пытался заработать немного денег. Шакил воспитывает шестерых детей и проживает в большом доме совсем один.

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Легенда НБА, 51-летний Шакил О'Нил во время нового эпизода " Большого подкаста с Шаком" рассказал о выходе на пенсию и о том, что в прошлом он совершал "глупые ошибки", связанные с его семьей, сообщает Рeople.

"Мой вам совет: если вы собираетесь уйти на пенсию, примите это. Наслаждайся своей семьей, брат. Я совершил много глупых ошибок, из-за которых потерял семью, и у меня не осталось никого. Так что наслаждайтесь своей красивой женой, наслаждайтесь своими прекрасными детьми и никогда не зацикливайтесь на том, что у нас было", — сказал О'Нил ведущему Джейсону Келси.

Известный баскетболист продолжил, заявив, что "что у нас было, то и есть".

"У тебя есть кольцо. Люди знают, кто ты. Наслаждайся! Потому, что я был идиотом. И я говорил об этом долгое время. Потерял всю свою семью. Я один в доме площадью 100 000 квадратных футов. Меня так воспитали. Да ладно, нужно взять себя в руки и смириться с этим", — поделился Шакил.

Фото: Getty Images

У него шестеро детей. Сыновья Шариф и Шакир, а также дочери Амира и Меара с бывшей женой Шони О'Нил. Также есть дочь Таахира от бывшей подруги Арнетты Ярдборг и пасынок Майлз от предыдущих отношений.

Четырехкратный чемпион НБА в последние годы заявлял, что сейчас находится в хороших отношениях со своими бывшими партнершами. В своей книге "Шак необрезанный: Моя история" великий баскетболист признался, что не является "лучшим партнером" для Шони, с которой он расстался в 2009 году после семи лет брака.

"Одно время мы с моей бывшей женой Шони были счастливы, но признаюсь — я был парнем, у которого было слишком много вариантов. Выбор быть с некоторыми из этих женщин, ну, это на моей совести. На мой взгляд, я никогда не поступал неуважительно, но, очевидно, мне не следовало делать все это", — написал Шакил.

Он добавил: "Вы, как и я, знаете, что отношения заключаются в поддержке… Дело было не в чем-то важном, а в мелочах, и это моя вина. У меня были дела. Я пытался победить, пытался заработать немного денег. Признаюсь, я был не лучшим партнером. Я просто не знал, как это сделать. Сейчас я учусь".

Относительно перспективы выхода на пенсию О'Нил сообщил, что "все еще раздумывает над этим".

"Я думаю, что получу ответ в ближайшие пару недель. Думаю, если я все еще хочу играть, я буду играть… Мне просто нужно немного времени, отдохнуть, восстановиться, а затем разобраться во всем", — объяснил он.

Ветеран НФЛ также рассказал, что он считает идею выхода на пенсию одновременно "захватывающей" и "пугающей", добавив, что интересно "думать о возможностях".

"Это здорово – иметь возможность похудеть, чувствовать себя хорошо и не бороться каждый день физически за свою жизнь", — заявил Шакил О'Нил.

Напомним, 15 февраля сообщалось, что звезда "Американского пирога" разводится после тайной свадьбы. Шонн Уильям Скотт подает на развод после четырех лет брака с Оливией Коренберг.