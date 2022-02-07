"Cвой парень". Шакил О'Нил рассказал, как на него реагируют гориллы

Американский баскетболист признался, что вызывает гнев у самцов горилл, которые видят в нем конкурента.

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил рассказал забавную историю о посещении зоопарка Майами.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Как сообщает издание Business Insider, во время одного из недавних эпизодов "Большого подкаста с Шаком" бывший игрок НБА объяснил, что гориллы в каждом зоопарке сходят с ума и хотят подраться с ним, когда он появляется в их поле зрения. 49-летний спортсмен даже позвонил директору зоопарка в Майами и тот подтвердил эту историю.

К этой теме разговора Шакил О'Нил подошел в ходе размышлений о том, стоит ли ему отращивать седую растительность.

"Это реальная история. Я был во всех зоопарках мира, и каждый раз, когда я захожу в секцию с гориллами, они смотрят на меня так: "Эй, чувак, где твой мех?" По-настоящему. Вот как они смотрят на меня. Они также смотрят на меня так, будто спрашивают: "Что я делаю здесь, а ты там?" И они всегда сходят с ума, когда видят меня", — рассказал баскетболист.

Далее Шакил О'Нил связался с экспертом-зоологом Роном Мэджиллом, который пояснил поведение животных в присутствии баскетболиста.

"Горилла получает намек, он смотрит на Шака и думает, что тот собирается забрать его самок. При этом, он молчит и пытается встать и казаться большим, чем он есть", — сказал Мэджилл.

Шакил О'Нил отметил, что такая история происходит с ним в каждом зоопарке мира. По его словам, гориллы пытаются выбраться из клетки и напасть на него.

Напомним, что Шакил О'Нил завершил профессиональную карьеру в 2011 году. В НБА игрок выступал за такие команды, как "Орландо Мэджик", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Майами Хит", "Финикс Санз", "Кливленд Кавальерс" и "Бостон Селтикс". Помимо четырех чемпионских титулов в НБА, О'Нил становился чемпионом мира (1994) и олимпийским емпионом (1996).

Ранее Фокус рассказывал об американском тренере, которого отстранили от работы за победу со счетом 92:4. Тренера заставили извиниться за отсутствие сострадания, хотя место команды в турнирной таблице зависит от набранных очков.