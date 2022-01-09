Тренера женской баскетбольной команды в США отстранили за победу со счетом 92:4

Тренера заставили извиниться за отсутствие сострадания, хотя место команды в турнирной таблице зависит от набранных очков.

В США в штате Коннектикут тренера школьной баскетбольной команды Джейсона Кирка отстранили после разгромной игры с оппонентами, в которой его подопечные выиграли со счетом 92:4, сообщает CTINSIDER.

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Более того, Кирку, воспитанники которого занимали лидирующие позиции в Штате, пришлось приносить извинение за выигрыш своей команды.

"Я искренне извиняюсь перед игроками, тренерами и родителями Lyman Hall за то, как была сыграна игра. Я извлек уроки из этих тренерских ошибок и уже внес изменения в нашу систему, чтобы предотвратить любые будущие ошибки в спортивном мастерстве из баскетбольной программы SHA", — цитирует тренера издание.

В свою очередь тренер проигравшей команды Том Липка сообщил, что игроки Кирка "не проявляли никакой пощады" по отношению к его воспитанникам.

Администрация школы Sacred Heart также принесла извинения команде Липки за то, что их команда держала лидерство на протяжении трех четвертей баскетбольной игры среди девушек.

Команда-победитель набрала 29 очков в первой четверти, ее соперник: 0. К перерыву лидеры набрали 56 очков, оппоненты по-прежнему оставались ни с чем. По итогам трех четвертей счет составил 80:0.

Издание отмечает, что двусмысленный счет вызвал дискуссию в Интернете: одни утверждали, что это неспортивное поведение, другие хвалили способность команды-победителя контролировать ход игры и одержать убедительную победу.

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