Тренера жіночої баскетбольної команди у США усунули за перемогу з рахунком 92:4

Тренера змусили вибачитись за відсутність співчуття, хоча місце команди у турнірній таблиці залежить від набраних балів.

У США у штаті Коннектикут тренера шкільної баскетбольної команди Джейсона Кірка усунули після розгромної гри з опонентами, у якій його підопічні виграли з рахунком 92:4, повідомляє CTINSIDER.

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Більше того, Кірку, вихованці якого займали лідируючі позиції в Штаті, довелося вибачатися за виграш своєї команди.

"Я щиро вибачаюсь перед гравцями, тренерами та батьками Lyman Hall за те, як була зіграна гра. Я виніс урок з цих тренерських помилок і вже вніс зміни до нашої системи, щоб запобігти будь-яким майбутнім помилкам у спортивній майстерності з баскетбольної програми SHA", — цитує тренера видання.

У свою чергу тренер команди, яка програла, Том Липка повідомив, що гравці Кірка "не виявляли жодної пощади" щодо його вихованців.

Адміністрація школи Sacred Heart також вибачилася перед командою Липки за те, що їхня команда тримала лідерство протягом трьох чвертей баскетбольної гри серед дівчат.

Команда-переможець набрала 29 балів у першій чверті, її суперник: 0. До перерви лідери набрали 56 балів, опоненти, як і раніше, залишалися ні з чим. За підсумками трьох чвертей рахунок становив 80:0.

Видання зазначає, що двозначний рахунок викликав дискусію в Інтернеті: одні стверджували, що це неспортивна поведінка, інші хвалили здатність команди-переможця контролювати хід гри та здобути переконливу перемогу.

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