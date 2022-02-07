"Свій хлопець". Шакіл О'Ніл розповів, як на нього реагують горили

Американський баскетболіст зізнався, що викликає гнів у самців горил, які бачать у ньому конкурента.

Чотирьохразовий чемпіон НБА Шакіл О'Ніл розповів кумедну історію про відвідання зоопарку Маямі.

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Як повідомляє видання Business Insider, під час одного з недавніх епізодів "Великого подкасту з Шаком" колишній гравець НБА пояснив, що горили в кожному зоопарку божеволіють і хочуть побитися з ним, коли він з'являється в їхньому полі зору. 49-річний спортсмен навіть зателефонував директору зоопарку до Маямі, і той підтвердив цю історію.

До цієї теми розмови Шакіл О'Ніл підійшов під час міркувань про те, чи варто йому відрощувати сиву рослинність.

"Це реальна історія. Я був у всіх зоопарках світу, і щоразу, коли я заходжу в секцію з горилами, вони дивляться на мене так: "Гей, чувак, де твоє хутро?" По-справжньому. Ось як вони дивляться на мене. Вони також дивляться на мене так, ніби запитують: "Що я роблю тут, а ти там?" І вони завжди божеволіють, коли бачать мене", — розповів баскетболіст.

Далі Шакіл О'Ніл зв'язався з експертом-зоологом Роном Меджиллом, який пояснив поведінку тварин у присутності баскетболіста.

"Горила отримує натяк, вона дивиться на Шака й думає, що той збирається забрати її самок. При цьому вона мовчить і намагається встати та здаватися більшою, ніж є", — сказав Меджилл.

Шакіл О'Ніл зазначив, що така історія відбувається з ним у кожному зоопарку світу. За його словами, горили намагаються вибратися з клітки та напасти на нього.

Нагадаємо, що Шакіл О'Ніл завершив професійну кар'єру у 2011 році. У НБА гравець виступав за такі команди як "Орландо Меджік", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Маямі Хіт", "Фінікс Санз", "Клівленд Кавальєрс" і "Бостон Селтікс". Крім чотирьох чемпіонських титулів у НБА, О'Ніл ставав чемпіоном світу (1994) і олімпійським емпіоном (1996).

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