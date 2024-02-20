Алек Болдуин отметил важную годовщину с женой Хиларией (фото)

Сейчас звездная пара воспитывает семерых общих наследников. Они поженились в 2012 году.

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65-летний американский актер Алек Болдуин и его жена Хилария, 40, отметили 13-ю годовщину знакомства. Архивным снимком и теплыми словами многодетный отец поделился в Instagram.

Болдуин вспомнил, как он и его возлюбленная впервые увидели друг друга в нью-йоркском ресторане Pure Food and Wine.

"18 февраля 2011 года. Вещи должны были кардинально измениться... Я благодарен тебе больше всего..." — написал американский актер.

Несмотря на то, что многодетный отец вспоминал знакомство с Хиларией в ныне закрытом веганском ресторане, он использовал фотографию с их свадьбы в Старом соборе Святого Патрика в Нью-Йорке в следующем году.

Алек Болдуин с женой Хиларией в день свадьбы

Хилария также почтила годовщину встречи со своим будущим мужем и отцом ее детей.

Она опубликовала фото себя и старшей из своих семи детей, 10-летней Кармен, которое было сделано тогда, когда они собирались отправиться на прогулку.

"Как быстро они становятся большими, и как удивительно вдохновляться ими. Кармен, ты такая особенная душа... такая же, как и твои братья и сестры... все уникальные и одинаково невероятные", — написала многодетная мама.

Хилария Болдуин с дочерью

Она завершила подпись, отметив, что дата отмечает годовщину ее встречи с мужем.

"Встретились с тобой сегодня, 13 лет назад, @alecbaldwininsta... какое путешествие мы прошли", — написала возлюбленная голливудского актера.

Сейчас у звездных супругов подрастают семеро общих детей: 3-летний Эдуардо, 2-летняя Люсия, годовалая Илария, 10-летняя Кармен, 8-летний Рафаэль, 7-летний Леонардо и 5-летний Ромео.

Алек Болдуин с женой Хиларией и детьми

Напомним, Алек Болдуин показал свое имение, которое он выставил на продажу.

Также Фокус писал о появлении Алека Болдуина на красной дорожке с детьми и женой.