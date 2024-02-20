Сидни Суини и Глен Пауэлл снова воссоединились на публике (видео)

Звезды фильма "Люблю тебя ненавидеть" спели саундтрек из него. Ранее дуэту приписывали роман.

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26-летняя американская актриса Сидни Суини воссоединилась со своим коллегой по фильму "Люблю тебя ненавидеть" Гленом Пауэллом, 35, на 49-й церемонии вручения премии People's Choice Awards в Санта-Монике. Видео появилось на YouTube.

Звездный дуэт напел хит Наташи Бедингфилд 2004 года Unwritten, который стал еще более популярным после выхода фильма Уилла Глака, собравшего 126,6 млн долларов в прокате.

"Моя песня спокойствия не поможет", — сказал Пауэлл.

Сидни ответила: "Давай, Глен, ты должен мне доверять!"

Сидни Суини и Глен Пауэлл

После того, как публика спела несколько строк, актер прекратил подпевать лишь для того, чтобы Суини объявила: "Хорошо, тогда пришло время принести большое оружие, Наташа Бедингфилд!" После этого певица вышла на сцену.

Сидни продемонстрировала роскошное красное платье с глубоким декольте. Тем временем Пауэлл был в сером костюме с белой футболкой.

Сидни Суини и Глен Пауэлл Фото: Getty Images

В романтической комедии рассказывается о Би (Суини) и Бене (Пауэлл), которые делают вид, что являются идеальной парой, во время посещения свадьбы в Австралии. Звездам приписывали роман, поскольку они сыграли влюбленных, однако знаменитости опровергали домыслы в сети.

Напомним, Сидни Суини обвинили во лжи о романе с Гленом Пауэллом.

Также Фокус писал о другой картине Сидни Суини — "Мадам Паутина".